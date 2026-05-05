「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）

初日１２Ｒドリーム戦が争われ、西橋奈未（２９）＝福井・１１９期・Ａ１＝が３コースからまくり差しで勝利した。ファン投票１位の高憧四季（大阪）はインから２着、３着には５号艇の浜田亜理沙（埼玉）が入った。

あまたの視線が注がれた１周１Ｍ。西橋が艇間を鮮やかに破った。ファン投票上位６人による大注目の一戦。レース後のインタビューでは詰めかけた人数に「すごい人…」と驚きつつ、「ありがとうございます」と笑顔で声援に応えた。

インの高憧のＳは悪くなかったものの、２コースの井上遥妃（徳島）が立ち遅れた。「（遠藤）エミさんを見ていて（井上）遥妃が遅れているのに気付くのが遅かった」と反省したが、一瞬の反応で隙を逃さなかった。井上を包み込むよう、角度十分のターンを決めて一気に抜け出した。

「ターン出口は進んでいて良かった。道中は軽さがありましたが、いい感じでグリップしてくれていた」と全身に確かな手応えが残る。どでかい１着１２点。「最終日まで楽しんでもらえるように頑張ります」。西橋が期待を力に変えてみせた。