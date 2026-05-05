国語力は全教科のベース！入試の変化とAI時代を生き抜く「思考のOS」とはこういうこと
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株式会社すららネット公式YouTube「Edu-bizチャンネル」が「【塾の半数が"後回し"】国語こそ今、塾で"読解力"をつける時代に」を公開した。動画では、すららネットの小田氏と川田氏が、学習塾で後回しにされがちな「国語力」の重要性と、入試の変化や生成AI時代における読解力の役割について解説している。
まず、学習塾で国語の指導が後回しにされる理由について、成果が見えにくい点や、日常生活でなんとなく読めている気がしてしまう点が挙げられた。しかし、川田氏は大学入試共通テストの文字数が5年間で約1.25倍に増加しているデータを提示。全部を丁寧に読む時間はなく、接続詞をヒントに文章の構造を掴み「濃淡をつけて読んでいくような力」が求められていると指摘した。この変化は高校入試にも波及しており、1万字を超える長文や複数資料の比較検討といった問題が増加しているという。
さらに、国語力は理科や社会など他教科のベースにもなっている。大阪府の公立高校入試の理科を例に挙げ、問題文や会話文の量が膨大であり、理科の知識があっても「読めないと解けない」と警鐘を鳴らした。また、生成AIを使いこなすためにも、自分の考えを言語化し、情報を構造化して整理する国語力が不可欠であり、これからの子どもたちにとって「思考のOSとなるのが国語力」だと語った。
これらの課題に対し、ICT教材「すらら」の国語は教科書準拠の形を取らず、「初見の文章を早く正確に読み取る力」を養うことを目的としている。文章の構造や指示語の掴み方を一文から段階的に学べる仕組みが特徴だ。
入試問題の長文化やAIの普及など、社会の変化に伴い、国語力の重要性はかつてなく高まっている。感覚に頼らない「型」としての読解力を身につけることが、すべての学習を支える確かな基盤となるようだ。
まず、学習塾で国語の指導が後回しにされる理由について、成果が見えにくい点や、日常生活でなんとなく読めている気がしてしまう点が挙げられた。しかし、川田氏は大学入試共通テストの文字数が5年間で約1.25倍に増加しているデータを提示。全部を丁寧に読む時間はなく、接続詞をヒントに文章の構造を掴み「濃淡をつけて読んでいくような力」が求められていると指摘した。この変化は高校入試にも波及しており、1万字を超える長文や複数資料の比較検討といった問題が増加しているという。
さらに、国語力は理科や社会など他教科のベースにもなっている。大阪府の公立高校入試の理科を例に挙げ、問題文や会話文の量が膨大であり、理科の知識があっても「読めないと解けない」と警鐘を鳴らした。また、生成AIを使いこなすためにも、自分の考えを言語化し、情報を構造化して整理する国語力が不可欠であり、これからの子どもたちにとって「思考のOSとなるのが国語力」だと語った。
これらの課題に対し、ICT教材「すらら」の国語は教科書準拠の形を取らず、「初見の文章を早く正確に読み取る力」を養うことを目的としている。文章の構造や指示語の掴み方を一文から段階的に学べる仕組みが特徴だ。
入試問題の長文化やAIの普及など、社会の変化に伴い、国語力の重要性はかつてなく高まっている。感覚に頼らない「型」としての読解力を身につけることが、すべての学習を支える確かな基盤となるようだ。
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