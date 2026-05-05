『Hey! Say! JUMP』睫斃彩蕕酔って顔面を負傷…思い出されるお酒で失敗するアイドル達

ライブ配信での姿に視聴者から不安の声

’25年７月９日に個人のインスタグラムアカウントを開設した『Hey! Say! JUMP』の郄木雄也（36）。最近では頻繁にインスタライブを行い、コメントを通じてファンと会話するなど、プライベートな時間を楽しんでいる。

しかし、４月上旬に実施したライブ配信では額と鼻のあたりに傷があり、「酔っ払ってケガした」と報告。視聴者から心配の声が上がってしまった。

４月２日、郄木は自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『郄木雄也のYOU YAKAI』（FM大阪）の生放送前にインスタで配信を開始。すると、額に傷らしきものが見えたことから質問があったのか、「酔っ払ってケガした」と、笑いながら明かした。

「郄木は『見て、ほら』とサングラスの位置をズラしつつ、眉間の下の傷も公開。『ヤバイっしょ』と言いながらも、さほど深刻には捉えていない様子でした。

ラジオの生放送終了後に行ったインスタライブでも傷の話題に触れ、今度は『けんかした！』と冗談交じりに答えていたんです。また、視聴者がスクリーンショットを撮る“スクショタイム”にも対応。両手を顔に添えて、うまく傷の部分を隠すようにポーズを決めていました」（芸能ライター）

そんな郄木は、３月10日に主演舞台『ジン・ロック・ライム』が開幕。ライブ配信直後の４月４〜５日にかけては広島公演があり、同25〜26日の福岡までステージを控えていた。「酔っ払ってケガした」という状況が事実なのかは不明ながら、本人の発言を受けてファンからは、

〈雄也くん、今回は大事に至らなくて良かったけど、顔は商売道具なので大切にして〜。舞台中だしね〉

〈傷を見て、どうせ酔っ払ってケガしたんだろうと思っていたけど……舞台中なんだから気をつけて〉

〈酔っ払って顔にケガをするなんて……お酒もほどほどにして〉

〈雄也くんのインライを見たら思った以上に顔に傷がついてた。アイドルの顔が傷だらけなのはどうなの〉

と、心配や呆れた声が上がっていた。

郄木の件で思い出された旧ジャニーズタレントの飲酒トラブル

今回の郄木は仕事に支障をきたすほどのケガではなかったようで、主演舞台は無事に千秋楽を迎えた。とはいえ、お酒の飲み過ぎは、大きなトラブルに発展しかねないだろう。

「旧ジャニーズ時代から、同事務所のタレントがお酒に酔って問題を起こした例は多々ありました。大騒動になったところでは、当時SMAPメンバーだった草磲剛（51）、TOKIO・山口達也（54）らが挙げられます。

草磲は’09年４月、東京・港区の公園内で酒に酔って全裸で騒いだとして、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。のちに不起訴（起訴猶予）処分となり、約１ヵ月で仕事復帰しています」（前出・同）

かたや、山口は女子高生への強制わいせつ容疑で書類送検されていたことが、’18年４月に発覚（のちに起訴猶予処分に）。彼はこの不祥事によって同年５月６日にTOKIOを脱退し、旧ジャニーズを退所した。

ところが、’20年９月には酒を飲んでバイクを運転し、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されるという衝撃的なニュースで世間を騒がせた。その後、山口は「アルコール依存症」と向き合い、現在は「飲酒運転撲滅」への危機管理セミナーなどの講演活動を行っている。

「また、’25年８月28日付でJUMPを脱退した中島裕翔（32）は、グループ在籍時の’16年５月に“泥酔110番”事件を『週刊文春』（文藝春秋）にスクープされています。

同年４月１日早朝、30代の女性会社員から『路上で男性に抱き付かれるなどした』と110番通報があり、警察官が駆けつけたところ、その場に泥酔状態の中島がいたとか。被害届は出なかったものの、取材に対して事務所側は『本人も深く反省しております』などと回答し、関係者らに謝罪していました」（同）

なお、旧ジャニーズは’24年４月にSTARTO ENTERTAINMENTに生まれ変わり、本格始動を開始。昨年10月、『Aぇ! group』のメンバーだった草間リチャード敬太（30）が新宿の路上で下半身を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕された一件も、当時は“泥酔状態”だったと報じられていた。結果的に彼は略式命令（罰金10万円）となるも、グループから離れて現在はソロ活動中だ。

飲酒が原因でトラブルを起こした場合、背負う代償は大きい。自分を律して、適度な量を心がけてほしいものだ。