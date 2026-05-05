YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、ある日の猫たちの様子。一人遊びしていると思いきや突然ケンカが勃発したり、ママ猫達がその様子を優雅に見守っていたり。笑いと癒しが詰まった日常に「愛らしくて、かけがえのない、可愛い赤ちゃんたち」「平和で幸せな、リラックスした午後を楽しんでいます」といった声が集まっています。

【動画：遊んでいる２匹の子ネコ→突然、片方が襲いかかって…尊すぎて『ずっと見ていたくなる光景』】

ほのぼの家族

ふわふわの子猫ちゃんが、なにやらひとりで一生懸命ボール遊びをしています。

小さくてかわいらしい姿ですが、その素早い動作や顔つきは立派なハンターです。夢中に遊んでいる様子を羨ましそうに兄弟猫が見つめていますが、途中から人間に撫でられてご機嫌な様子なのでした。

美しいミミちゃん

大人猫のミミちゃんは、チャットタワーの高いところでリラックス中。人間に撫でられると気持ちよさそうな、穏やかな表情を見せてくれました。

見ているこちら側がうっとりしてしまうほど美しいミミちゃんなのでした。

子猫たちのママ猫charoも爪とぎのうえで毛づくろぎリラックスです。それぞれのマイペース空間にとっても癒されます。

バトル開始

続いて、羨ましそうに見ていた兄弟猫もボール遊び開始です。その茶色くふわふわの毛並みはまるでライオンのようです。

ボール遊びでハンターの血が騒ぎだしたのか・・・？突然、ライオン子猫はほかの兄弟猫にふわふわの身体で襲い掛かります。襲われた子猫は驚いた様子で抵抗しながら、必死の表情。

ライオン子猫は優位に立っているからドヤ顔。

人間が「だめだよ」となでなでして仲裁に入ると、一瞬気持ちよさそうにするものの、バトルはとまりません。

と、思いきやライオン子猫は別のことが気になったのか、何事もなかったように突然バトルが終了するのでした。襲われた子猫はただただ驚きの表情です。

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では可愛い子猫たちの成長の様子や日常を覗くことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。