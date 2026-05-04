『JAPAN JAM 2026』4日公演中止→M!LK、ME:I、CUTIE STREET＆ILLITら出演予定アーティストが続々”緊急生配信”の神対応
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の4日公演（DAY3）が、強風の影響により中止されることが発表。多くのファンが、その決定を残念がったが、出演予定だったアーティストの“神対応”が話題となっている。
【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは、同日午前に中止が決定すると、午後1時30分ごろから公式YouTubeチャンネルで生配信を行うことを告知。10万人以上が同時接続し、「#デンデンみるくデン」がXのトレンド1位になるなど、大きな話題となった。ME:Iもインスタライブを実施し、多くのファンを喜ばせた。
これ以外にも、アイドルグループ・CUTIE STREETも、同日ライブで初披露予定だった新衣装でYouTube生配信を実施。また、ILLITも「緊急Weverse live」を配信し、そこにCUTIE STREETも出演するなど、ハプニングを逆手に取った“コラボ”も実現した。
またヤングスキニーは、公式Xで「本日5月4日(月・祝)にヤングスキニーが出演予定でした「JAPAN JAM 2026」の開催中止に伴い、披露予定だったセットリストを再現した特別映像を急遽プレミア公開します！」と告知。「本日5月4日(月・祝)18:30〜プレミア公開 ※アーカイブ予定はございません」と発表した。
これらの“神対応”にSNSには、「誰も悪くないのに少しでも楽しませようと歌ってくれて準備してくれるM!LKとスタッフさん全員に感謝」「連休中の思い出ができました」「ヤバいILLITときゅーすとが緊急生配信してる！？！？」「ME:Iちゃん配信ありがとう」などの感謝の声が上がっている。
同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日の公演には、ILLIT、CUTIE STREET、Da-iCE、乃紫、Novelbright、My Hair is Bad、マルシィ、ME:I、M!LK、MON7A、ヤングスキニー、優里らが出演する予定だった。
【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは、同日午前に中止が決定すると、午後1時30分ごろから公式YouTubeチャンネルで生配信を行うことを告知。10万人以上が同時接続し、「#デンデンみるくデン」がXのトレンド1位になるなど、大きな話題となった。ME:Iもインスタライブを実施し、多くのファンを喜ばせた。
またヤングスキニーは、公式Xで「本日5月4日(月・祝)にヤングスキニーが出演予定でした「JAPAN JAM 2026」の開催中止に伴い、披露予定だったセットリストを再現した特別映像を急遽プレミア公開します！」と告知。「本日5月4日(月・祝)18:30〜プレミア公開 ※アーカイブ予定はございません」と発表した。
これらの“神対応”にSNSには、「誰も悪くないのに少しでも楽しませようと歌ってくれて準備してくれるM!LKとスタッフさん全員に感謝」「連休中の思い出ができました」「ヤバいILLITときゅーすとが緊急生配信してる！？！？」「ME:Iちゃん配信ありがとう」などの感謝の声が上がっている。
同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日の公演には、ILLIT、CUTIE STREET、Da-iCE、乃紫、Novelbright、My Hair is Bad、マルシィ、ME:I、M!LK、MON7A、ヤングスキニー、優里らが出演する予定だった。