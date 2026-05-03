岡田紗佳、Bリーグ始球式で美脚際立つミニスカコーデ公開「可愛すぎて反則」「勝利の女神」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が5月2日、自身のInstagramを更新。スポーティーなミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「勝利の女神」と話題のミニスカショット
岡田は、バスケットボールBリーグ「三遠ネオフェニックス」のホーム戦での始球式とハーフタイムに参加した際のオフショットや動画を投稿し「会場の応援の熱気がすごかった…！！私も何とかゴールに入ってよかったし、チームも勝てて良かった」と、喜びを報告。黒と白に赤の配色が目を引く、腕部分がメッシュになったタイトなトップスに白のミニスカート、足元には白のハイソックスとスニーカーを合わせたスポーティーなコーディネートで、真っ直ぐに伸びたしなやかな美脚がのぞいている。
また動画では、観客席の応援を受けながら始球式のシュートを決める様子も公開している。
この投稿にファンからは「可愛すぎて反則」「視線釘付けの美脚」「スタイル抜群」「シュート決める姿もかっこよかった」「ユニフォーム風の衣装が似合いすぎ」「勝利の女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳プロ雀士の美女「勝利の女神」と話題のミニスカショット
◆岡田紗佳、ミニスカからスラリ美脚
岡田は、バスケットボールBリーグ「三遠ネオフェニックス」のホーム戦での始球式とハーフタイムに参加した際のオフショットや動画を投稿し「会場の応援の熱気がすごかった…！！私も何とかゴールに入ってよかったし、チームも勝てて良かった」と、喜びを報告。黒と白に赤の配色が目を引く、腕部分がメッシュになったタイトなトップスに白のミニスカート、足元には白のハイソックスとスニーカーを合わせたスポーティーなコーディネートで、真っ直ぐに伸びたしなやかな美脚がのぞいている。
また動画では、観客席の応援を受けながら始球式のシュートを決める様子も公開している。
◆ 岡田紗佳の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎて反則」「視線釘付けの美脚」「スタイル抜群」「シュート決める姿もかっこよかった」「ユニフォーム風の衣装が似合いすぎ」「勝利の女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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