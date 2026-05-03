「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

七回裏、阪神の攻撃中に降雨コールドとなり、阪神が２連勝。今季最多の貯金９とした。

藤川監督はプロ初の中４日で７回無失点の好投で３勝目を挙げた才木には、「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。一点集中でね。やっぱり勝負がかかったゲームというのを毎試合行うわけで、それを彼もエースとしてまたチームを活気づけてくれましたね」とたたえた。

四回に先制Ｖ打を放った佐藤輝については「彼も分かっていると思いますけど、チームの一部、そして一人一人が大切なポジションの仕事していますけど、その中でも３、４、５番というのは、タイガースの中では、最初から言っているとおり、タイガースの売りですから、素晴らしい仕事をしてくれていると思います」と評価した。

また、右ふくらはぎ付近への自打球から５試合ぶりに先発復帰した中野が３安打を記録。藤川監督は「万全じゃない中、連続で今ゲームに出続けるというところも踏まえてですね、やっぱりゲームに出続けるという気持ちが体を動かすだろうし。まあ引っ張りますよね、チームをね」と称賛した。

そして、雨脚が強まった七回途中で試合が終了したことについて、「今日最後雨が非常に危険でしたから。しっかりした審判の方々の判断に選手たちのコンディションも守れたので非常にホッとしてます」と振り返った。