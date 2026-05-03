【横浜国際映画祭】リン・チーリン、黒のロングドレスから美脚を大胆披露 審査員は「光栄」
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。台湾の俳優リン・チーリン、香港の巨匠ジョニー・トー監督がスペシャルゲストとして参加した。
【写真】惜しげもなく美脚を見せるリン・チーリン
黒のロングドレスに入ったスリットから輝く美脚を惜しげもなく披露。観客の視線を釘付けにした。リン・チーリンは「こんにちは。チーリンです。審査員として来られたことを光栄に思います」と日本語を交えながらあいさつし、笑顔を見せていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】惜しげもなく美脚を見せるリン・チーリン
黒のロングドレスに入ったスリットから輝く美脚を惜しげもなく披露。観客の視線を釘付けにした。リン・チーリンは「こんにちは。チーリンです。審査員として来られたことを光栄に思います」と日本語を交えながらあいさつし、笑顔を見せていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。