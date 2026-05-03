日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が、3日までにXを更新。日本最大級の動画サービス「ニコニコ」によるイベント「ニコニコ超会議2026」で初音ミクに扮してロケを行ったことを感慨深げに振り返った。

4月25、26日に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」。河出アナは、メインキャスターを務める『Oha!4 NEWS LIVE』（日本テレビ系）のロケ企画として、初音ミクに扮した姿で同イベントを訪問した。

河出アナは2日、Xを更新。もともとプライベートでイベントに行く予定だったが、番組スタッフと「ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも」と盛り上がった結果、今回のロケにつながったという。「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！」と衣装のこだわりを明かしつつ、「しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください」と補足した。

かねてより人気キャラクターのコスプレを披露してきた河出アナだが、「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド」としており、初音ミクには特に強い思い入れがあるようだ。しかし以前は自分の趣味をあまり大っぴらにしていなかったそうで、「2018年にやっと参加した同イベントで、溜め込んだ思いを初めて解放したとき、言われようのない幸せを感じたのを覚えています」と回想した。

河出アナは、「好きなものを好きでい続けることを、あきらめる必要はない！」と断言して、「伝えれば、行動すれば、いつか誰かが見つけてくれる。そんな気づきを得た今回の企画でした」としみじみつづった。その上で、「今回の企画面白かったと思った方は、YouTube版の再生回数を上げて、次なる企画実現に力を貸してください！笑」とアピールしている。