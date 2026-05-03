ちっちゃくて可愛いーーーッッ！【セリア】実用的なのも嬉しい「ミニメモ」に注目

用件を書き留めたり、チェックリストを作ったりするのに役立つメモ帳。【セリア】の小さくて持ち運びやすい「ミニメモ」は、自宅のみならず職場やお出かけ先でも気軽に使えそうです。今回は枚数が多めのメモ帳をピックアップ。ストラップで取り付け可能なもの、バインダーで楽に書けそうなものと、実用性もうかがえるアイテムをご紹介します。

シックなデザインが映える「ミニメモ帳ノート風 ストラップ付」

レザーのような質感が高見えする、シックで可愛いミニメモ帳。小さいサイズ感ながら、留め具まで付いています。手帳部分にはストラップが付いており、紛失する心配もなく持ち運べそうです。全64ページと枚数が多いため、いつでも気兼ねなくメモできそう。紙は線のないシンプルなもので、自由に書き込みやすくなっています。

安定して書けそうな「ミニバインダー付き メモ帳」

バインダー付きの文房具感が可愛い、コンパクトなメモ帳。バインダーの支えによる安定感があり、ストレスなく書き込めそうです。こちらの紙も線がない真っ白なタイプ。50枚と枚数が多く、おうちではもちろん、職場でも使いやすいシンプルさがあります。メモ部分は見えてしまうものの、カバンの中に入れて持ち運べそうなところも嬉しいポイントです。

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writer：S.Hoshino