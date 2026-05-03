こだわりのはちみつとレモンを使用。nana’s green teaに初夏限定メニュー「honey & lemon」が登場

七葉が運営するグローバルカフェブランド「nana’s green tea」は4月21日、初夏のシーズンメニューとして「honey & lemon」をテーマにしたパフェとドリンクを販売します。

■自家製はちみつレモンをベースとしたパフェとドリンク

両商品は、瀬戸内産レモンと国産百花はちみつを使用した自家製はちみつレモンがベース。アクセントとして、柑橘「しらぬい（不知火）」と屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーを加えています。

「はちみつレモンのレアチーズパフェ」は、柑橘の香りとクリームチーズのコクが楽しめるパフェ。

瀬戸内産レモンを使用したオリジナルの「レモンあん」とクリームチーズに、アクセントとして瀬戸内レモンピールをあわせ、和と洋が調和する味わいに仕立てました。

クリームチーズは、農業国フランスの中でも有数の酪農地帯とされるノルマンディー地方で作られたものとなっています。

「フローズンはちみつレモネード」は、昨年に販売したドリンクをアップデートし、柑橘の味わいがより感じられるように仕上げたフローズンドリンク。

フローズン部分は、店舗仕込みのはちみつレモンのシロップとしらぬい果汁がベースとなっています。 ​

トップには屋久島産オーガニック和紅茶を使用したゼリーをのせました。酸味と食感のアクセントとして、自家製はちみつレモンの果肉も加えています。

■商品概要

商品名：はちみつレモンのレアチーズパフェ

価格：1,680円

商品名：フローズンはちみつレモネード

価格：780円

販売期間：2026年4月21日〜6月25日

（フォルサ）