TBS「今夜のNキャス」（土曜後6・51〜）が2日に放送され、「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）の新ナレーターが発表された。声優の小林親弘（42）が務める。

同番組の電子番組表では「“不死身”の…新ナレーター発表！」と告知されていた。小林はアニメ「ゴールデンカムイ」の主人公の杉元佐一役で知られており、自己紹介では「俺は不死身の杉元だ！」と作中のセリフも披露した。

「今日からナレーターを務めます小林親弘と申します。情報番組は初めてなので緊張しているんですけども、一生懸命頑張ろうと思います。宜しくお願いいたします」と意気込みを語った。

2021年1月から務めた「Nキャス」ナレーターを務めていた、声優で俳優の津田健次郎が4月25日の生放送で卒業。

番組のラストではMCの同局・安住紳一郎アナウンサーが「ここでお知らせがあります。5年間番組のナレーションを担当してくださいました津田健次郎さんが今日でオンエアが最後ということになります」と発表した。

スタジオの2階にあるナレーションブースにいる津田との掛け合いとなり、津田は「どうもありがとうございました。お世話になりまして」とあいさつ。「とても楽しかったです。本当に長い期間いろんなVTRにナレーションを付けさせていただいて本当に楽しかったです。ちょっとさみしいですが」と話していた。

また、新ナレーターについて「仲良し」であることも明かし、「ナレーションやってる印象はそんなにない」とヒントを出していた。