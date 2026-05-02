「完全に調子を崩していた」ドイツでプレータイム減少の日本代表MF、先発落ちの可能性を現地メディアが伝える。直近の試合は「今シーズン最速の交代」

「完全に調子を崩していた」ドイツでプレータイム減少の日本代表MF、先発落ちの可能性を現地メディアが伝える。直近の試合は「今シーズン最速の交代」