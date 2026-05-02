西野亮廣、『横浜国際映画祭』で山口県周南市の“シネマ・ヌーヴェル”連呼「こんなに言うことある？」 映画『プペル』チケット求め長蛇の列
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が2日、横浜市内で行われた『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』の舞台あいさつに登壇した。
【写真】おしゃれなタキシード姿で舞台あいさつに登壇した西野亮廣
西野は「映画公開した3月27日から、今の今まで、とにかく舞台あいさつめっちゃする」と方針を転換したそうで「マイク1本で30分しゃべるという舞台あいさつを60本。一緒に映画を観るのも同時に進めて、それは100劇場以上回った。とにかくオフラインで届けまくることをやってます」と草の根活動を展開している。そんな中で面白いできごとがあったそう。
山口県周南市のミニシアター、シネマ・ヌーヴェルでのできごと。2日から『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』の上映が始まったそう。「1ヶ月遅れてスタートするわけですけども、そうした時にどうやって映画を届けたらいいかも分かっていた。10日ぐらい前から山口県周南市の人と密になって。LINEグループを組んだ。『西野に協力してくださる方、インスタにDMください。LINEグループ組んで一緒にやりましょう』と。メディア、インフルエンサーと組んだわけじゃないんです。地元に根差した方と組むことをやって、周南市にボスターをめっちゃ張ったんです」と明かす。
シネマ・ヌーヴェルはオンラインでチケットを変えず、劇場の窓口で購入するそう。「昨日、前売り券が朝9時発売だったんですけども、その前売り券を求める列が夜中の2時半からできて。朝9時の段階で、シネマ・ヌーヴェルは2階なんですけど、列が1階、ビルの外まで伸びて商店街の出口までずらーって。『昭和ですか？』と（笑）。映画って、これだ、ということが見えた」としみじみと口にしていた。そんな話をしていたこともあり、「シネマ・ヌーヴェル」を連呼し「こんなに言うことある？」と苦笑い。活動や口コミが功を奏し、観客動員が35万人を突破。西野は「ありがとうございます。これがゴールだと思っていない。スタートだと思っている」と力強く話していた。
2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作。前作で遠くに行ってしまった友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでを描く。ルビッチ役を永瀬ゆずな、プペル役は前作から続投の窪田正孝、ルビッチの新たな相棒となる異世界ネコ・モフ役をMEGUMI、人に化けた植物・ナギ役を小芝風花、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役を吉原光夫、千年砦を取り仕切るホーラ役を土屋アンナが演じる。
『第4回 横浜国際映画祭』は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】おしゃれなタキシード姿で舞台あいさつに登壇した西野亮廣
西野は「映画公開した3月27日から、今の今まで、とにかく舞台あいさつめっちゃする」と方針を転換したそうで「マイク1本で30分しゃべるという舞台あいさつを60本。一緒に映画を観るのも同時に進めて、それは100劇場以上回った。とにかくオフラインで届けまくることをやってます」と草の根活動を展開している。そんな中で面白いできごとがあったそう。
シネマ・ヌーヴェルはオンラインでチケットを変えず、劇場の窓口で購入するそう。「昨日、前売り券が朝9時発売だったんですけども、その前売り券を求める列が夜中の2時半からできて。朝9時の段階で、シネマ・ヌーヴェルは2階なんですけど、列が1階、ビルの外まで伸びて商店街の出口までずらーって。『昭和ですか？』と（笑）。映画って、これだ、ということが見えた」としみじみと口にしていた。そんな話をしていたこともあり、「シネマ・ヌーヴェル」を連呼し「こんなに言うことある？」と苦笑い。活動や口コミが功を奏し、観客動員が35万人を突破。西野は「ありがとうございます。これがゴールだと思っていない。スタートだと思っている」と力強く話していた。
2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作。前作で遠くに行ってしまった友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでを描く。ルビッチ役を永瀬ゆずな、プペル役は前作から続投の窪田正孝、ルビッチの新たな相棒となる異世界ネコ・モフ役をMEGUMI、人に化けた植物・ナギ役を小芝風花、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役を吉原光夫、千年砦を取り仕切るホーラ役を土屋アンナが演じる。
『第4回 横浜国際映画祭』は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。