「新しい彼女ですね」King Gnu・常田大希、「一目惚れした可愛い子ちゃん」とのショットを公開！
King Gnuの常田大希さんは4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「一目惚れした可愛い子ちゃん」とのショットを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】常田大希が「一目惚れした可愛い子ちゃん」
ファンからは「そんな出会いが福岡で?!」「店員さんビビったに違いない笑」「人生初おめでとうございます！」「びっくりした女の子かと思った」「新しい彼女ですね」「人生でギターに嫉妬する日が来るとは思わなかった」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】常田大希が「一目惚れした可愛い子ちゃん」
「そんな出会いが福岡で?!」常田さんは「福岡にてフラッと立ち寄った店で一目惚れした可愛い子ちゃん」とつづり、1本の動画を公開。ライブ中の常田さんが映っていますが「一目惚れした可愛い子ちゃん」とは、このギターのことのようです。「人生初のGibsonだ」と、ブランドも明らかにしています。
「世界一イカすミャクミャクによるギターソロ」5日にも、ギターを弾く姿を公開していた常田さん。「ミャク日」とあるように、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの被り物をしています。ファンからは「みゃくじつ爆笑」「正式名称ついた」「世界一イカすミャクミャクによるギターソロ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)