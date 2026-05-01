½÷À¤¬¹¥°Õ¤òÊú¤¯¡ÖÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¡Ä¶¦´¶¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¡È°Õ³°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î½Ð¤·Êý
¡¡30Âå¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÈè¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Îø°¦¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤Ë»×¤ï¤»¤ë¡¢ÀÅ¤«¤À¤±¤É³Î¼Â¤Ë¸ú¤¯¡ÈÎ¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥â¥Æ¥Æ¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î½Ð¤·Êý¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇØ·Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¤Ç°ìÊâº¹¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶¦´¶¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤À¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¶¦´¶¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Áê¼ê¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¾õ¶·¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¤À¤±Í¾·×¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤È¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¿´¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò±Ç¤¹¥ß¥é¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡¡½÷À¤¬¿´¤òµö¤¹Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤È±Ç¤¹¡È¶À¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤·¥È¡¼¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¶õµ¤¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶¦ÌÄ¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢µ²±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶³Ð¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£Æó¿Í¤À¤±¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÈëÌ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡½÷À¤¬ÃËÀ¤Ë¿´¤òµö¤¹¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤²¤µ¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº£Æü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿µÊÃãÅ¹¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¡¢ÀÎ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤ò¼«Á³¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Áê¼ê¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤Û¤É¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¤Î¤³¤È¤ò¼«Á³¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Öº£¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½µËö¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Ç¤â¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡»¡»¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©¡×¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤È¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍ¶¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Á³¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î½Ð¤·Êý
¡¡30Âå¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤Ë»×¤ï¤»¤ë¡¢ÀÅ¤«¤À¤±¤É³Î¼Â¤Ë¸ú¤¯¡ÈÎ¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥â¥Æ¥Æ¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î½Ð¤·Êý¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇØ·Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¤Ç°ìÊâº¹¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶¦´¶¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤À¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¶¦´¶¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Áê¼ê¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¾õ¶·¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¤À¤±Í¾·×¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤È¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¿´¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò±Ç¤¹¥ß¥é¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡¡½÷À¤¬¿´¤òµö¤¹Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤È±Ç¤¹¡È¶À¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤·¥È¡¼¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ýÄ´¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¶õµ¤¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶¦ÌÄ¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢µ²±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶³Ð¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£Æó¿Í¤À¤±¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÈëÌ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡½÷À¤¬ÃËÀ¤Ë¿´¤òµö¤¹¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤²¤µ¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº£Æü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿µÊÃãÅ¹¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¡¢ÀÎ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤ò¼«Á³¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Áê¼ê¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤Û¤É¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¤Î¤³¤È¤ò¼«Á³¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Öº£¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½µËö¤Ë¤ÏÎÁÍý¤Ç¤â¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡»¡»¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©¡×¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤È¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍ¶¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Á³¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£