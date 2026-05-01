BTS・J-Hope、ラフすぎる私服なのに高級感“これで成立するの？”な着こなしに注目

BTSのJ-Hopeが、北米で開催されるワールドツアー公演に向けて韓国・仁川国際空港に登場しました。現地入りを前に姿を見せたJ-Hopeは、気取らない私服スタイルながらも、思わず目を引く存在感で注目を集めています。

“ラフすぎるのに成立する”絶妙なバランス

この日のコーディネートは、ストライプ柄のロングコートにゆったりとしたパンツ、インナーにはシンプルなタンクトップという、かなりリラックス感のあるスタイル。一見すると部屋着の延長のようにも見えるラフさですが、不思議と全体は洗練された印象に仕上がっています。

ベージュを基調としたワントーンコーデにより、カジュアルでありながらも落ち着いた大人の雰囲気を演出。無造作に見えて計算されたバランスが光ります。

さりげない小物で“高級感”をプラス

さらに目を引くのが、小物使い。手にしていたルイ・ヴィトンの｢ニードル バッグ｣が、コーディネート全体にラグジュアリーなアクセントを加えています。

また、足元にもルイ・ヴィトンのピンクの｢LV バターソフトスニーカー｣を合わせることで、程よい抜け感と遊び心をプラス。ラフさの中にしっかりと個性を効かせたスタイリングが印象的です。

今回の着こなしは、いわゆる“作り込みすぎない”今のトレンドを体現したもの。あえてラフに見せながらも、シルエットや色使い、小物で完成度を高めるスタイルは、多くのファッション好きから支持を集めています。

Photo:Aflo