可愛いのみーーーーーっけ！！【セリア】ぷくぷく素材がクセになる♡「シール」

ぷくぷくとした立体感のある「シール」が【セリア】に登場。つい触りたくなるような質感と、可愛いビジュアルが魅力的。集めてシール交換を楽しむのもおすすめです。今回はアニマルデザインのシール & ユニークな回転寿司のシールをご紹介。どちらも存在感があり、貼るだけでシール帳がより賑やかになりそうです。

カラフルな水彩感が可愛い「カプセルシール キラキラアニマル」

スイーツと共に描かれたアニマルたちとカラフルな色合い、手描きのような水彩感が可愛いシール。表面はぷくっと立体的で、シール帳に貼るだけで華やかになりそう。特に白い台紙とは相性が良さそうです。

ネタの種類が豊富な「回転寿司ステッカー」

お皿にのったお寿司がモチーフのシールも必見。表面は少しぷくっとしていて存在感があり、コロンとした丸いフォルムがキュートです。お寿司のネタは種類豊富で、本物によく似たリアル感もポイント。シール帳に円を描くように並べて貼れば、より回転寿司感が出せそうです。気軽に交換が楽しめる、枚数の多さも魅力的。

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writer：S.Hoshino