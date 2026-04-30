王林、夜の西麻布で“初体験”　酔いどれ表情が「色っぽい」「イイ女に見えてきた」

4月26日（日）の『有吉クイズ』では、過去のVTRから芸能人たちの“夜の生態”に迫る企画「芸能人 夜のプライベート密着Ｑ」が放送された。

カメラは、夜の東京・西麻布にやってきた王林の“初体験”に密着。アルコール度数の高いお酒を何杯も飲んだ王林は、だんだんと表情がとろけてきて…。

【映像】悶絶級の79度の泡盛を余裕の表情で流し込む王林

「ほとんど毎日飲んでいる」「私より強い人を見たことがない」というほど酒豪な王林。そんな王林は、飲んだことのないアルコール度数が強いお酒を求めて、近藤くみこ（ニッチェ）と安藤なつ（メイプル超合金）の3人で西麻布のバーを巡った。

ラム酒専門店で3杯ずつ飲んだ一行は、焼酎バーでアルコール度数79度の泡盛・春雨を注文。

消毒に使えるほど高濃度な春雨に近藤が悶絶する一方で、王林は「すっごいおいしい！」とニッコリ。沖縄の発酵食品・トウフヨウをつまみながら「転がして味わいたい」と呟いて春雨を飲む王林に、近藤は「だんだんイイ女に見えてきた」と驚嘆した。

3軒目のバーで王林は、安藤とともにバニラを感じる40度のテキーラで乾杯。

テキーラをグラスで味わう王林は、さすがに酔っぱらってきたのか、静かになってトロンとした目に。普段とは違う大人っぽい表情を見せた王林に、スタジオ一同は「酔ってる酔ってる！」「ちょっと色っぽい！」などと騒いでいた。