東京・福生市で29日、44歳の男が自宅の前にいた少年をハンマーで殴るなどして一時自宅に立てこもり、その後逃走した事件で、警視庁は男を殺人未遂の疑いで公開手配しました。

公開手配されたのは、東京・福生市の職業不詳、高林輝行容疑者です。

警視庁によりますと、高林容疑者は29日午前、自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。また、高林容疑者は通報を受け駆けつけた警察官らにサバイバルナイフを向け、さらに噴霧器のようなもので液体をまいて、警察官3人にケガをさせたとみられています。

高林容疑者はその後、自宅に1人で一時立てこもっていましたが、警視庁が室内に突入した際に姿はなく、その後の行方が分かっていないため、警視庁は公開手配に切り替えました。

また高林容疑者の母親が30日、日本テレビの取材に応じました。

高林容疑者の母親

「（連絡）入れたけど着信拒否になるから。もちろん出てきてほしいです」

高林容疑者は身長173センチほどで、警視庁が情報提供を呼びかけています。

【情報提供】警視庁福生警察署 042-551-0110