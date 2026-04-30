歴代最多１３００得点達成も…

◇４月29日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第20節

▢感謝と挑戦のTYK体育館

写真：この試合でリーグ通算1300得点を達成した小塩

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ４位のトヨタ紡織九州レッドトルネードSAGAと対戦した。

前半は一進一退の攻防が続く中、ブルーファルコンは日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町孝太郎や小塩豪紀、出村直嗣らベテラン勢が奮闘。しかし相手キーパーがファインセーブを連発するなどゴールを阻まれ、12-17とレットトルネードSAGAのリードで前半が終了した。後半ではこの日、リーグ通算1300得点を達成し歴代最多得点記録保持者として記録更新を続ける小塩豪紀や石嶺秀や新加入選手の齋藤蓮が奮闘し、１点差まで追いあげるもあと一歩が届かず。28-33でレットトルネードSAGAが勝利を収めた。Ｖ９時代の読売ジャイアンツのように勝ち続けることがいかに難しいかを知る試合となった。しかしブルーファルコンは既にリーグHトップを決めるプレーオフへの進出が決定している。プレーオフ進出は今回対戦したレットトルネードSAGAのほかにも、長年ブルーファルコンと大接戦を繰り広げている好敵手・ブレイヴキングス刈谷と現在リーグ１位のジークスター東京が決定している。この敗戦を糧に新たな気持ちでV６という歴史的偉業を達成してほしいところだ。

ブルーファルコンは、次戦５月３日にアリーナ立川立飛で現在リーグ１位のジークスター東京と対戦する。また５月９日には豊田合成記念体育館エントリオにゴールデンウルヴス福岡を迎えホームゲーム最終戦となる。

写真：日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町