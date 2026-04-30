100均で懐かしすぎて声出た！「サービスエリアで良く売ってたよな」「このサイズ感たまらん」

セリアでノスタルジーを感じる可愛いアイテムを発見！サービスエリアなどでよく売っていた豆本サイズのアルバムキーホルダーです。中には16枚も写真やシールなどを入れるスペースがあり、自分だけのアルバムが作れるスグレモノ。最近はやりのシール帳としても楽しめますよ！さっそくチェックしていきましょう。

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商品情報

商品名：アルバムキーホルダー ミニ16ポケット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H8×W4×D1cm

ポケットサイズ（約）：H3.5×W2.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922535

このサイズ感がかわいすぎる♡セリアで見つけた豆本サイズのアルバムキーホルダー

高速道路のサービスエリアなどでよく見かけていた豆本。なぞなぞやミニ図鑑など、子どものころにランドセルなどに付けていたという方もいるのではないでしょうか。

そんな豆本を彷彿とさせる商品をセリアで発見！その名も『アルバムキーホルダー ミニ16ポケット』です。キラキラとしたラメ入りの表紙がとってもキュート♡

ボタンを外すと中にはミニポケットが付いていて、16枚も写真を収納することができます。サイズ感としてはプリクラや、証明写真風シールなどが入る大きさです。

今はやりのシール帳としても楽しめちゃう！

今回は写真ではなくシールを入れて、今はやりのシール帳のようにして楽しんでみました！サイズ感がシールにちょうど良く、シール帳のミニチュアができたようで可愛いですよね。

大事なシールや写真も、スナップボタンが付いているので飛び出す心配がありません。一番手前に入れたものは表紙から透けて見えるので、バッグに付ければ推し活グッズのように楽しむことができますよ！

今回はセリアで購入した『アルバムキーホルダー ミニ16ポケット』をご紹介しました。売り場にはほかの色展開もあって、推し活にぴったりなアイテム。

また旅の思い出を小さく印刷してミニアルバムにするのもおすすめです。実用性がありながらも、大人可愛いデザインでバッグチャームにもなるスグレモノ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。