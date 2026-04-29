昨年４〜１０月に大の阪・夢洲で開催された大阪・関西万博の人気マスコット・キャラクター「ミャクミャク」のアナザーバージョン「黒ミャクミャク」が、「ＥＸＰＯ２０２５公式ライセンス商品」の新作「立体マスコットたこ焼きキーホルダー」として登場する。５月上旬に発売予定で税込み１３２０円。

閉幕から半年以上が過ぎても、その人気ぶりは止まらない。２７日に黒ミャクミャクの「砂時計付きカップ麺ストッパー」「シリコーンポーチキーチェーン」（ともに同３８５０円）の発売が発表されたばかりだが、さらなる新商品ラッシュ。同じく企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（本社・大阪市福島区）が手がけた。

黒ミャクミャクが、つまようじが刺さった大阪名物・たこ焼きの上にちょこんと座って笑顔の愛きょうのあるキーホルダーで、高さ約７２ミリ、幅３２ミリ。２０２５大阪・関西万博オフィシャルストアＪＲ新大阪駅 エキマルシェ店、ＥＸＰＯ２０２５オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店ほか、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで発売される。手頃な価格とあって、大阪みやげとしても重宝されそうだ。