GW限定の感謝祭メニュー

価格据え置きで増量！

愛知発・創業77年のステーキレストラン『ステーキのあさくま』で、ゴールデンウィークに合わせて期間限定の感謝祭を開催。

期間中は第1弾・第2弾・第3弾に分かれて、肉好きにはたまらない増量企画に特別仕様のデザートもあり、正直かなり狙い目です！

自慢のステーキはもちろん45品目のサラダバー、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーとともに『ステーキのあさくま』で美味しくお得なひとときを！

第1弾(4/29～5/2)

テンダーロインが

お値段そのまま最大1.66倍

今回の目玉は、何と言っても人気のステーキが価格据え置きで増量されること。第1弾と第2弾で対象メニューが異なるので、狙いを定めて来店を。

第1弾は4月29日(水/祝)～5月2日(土)の4日間。

対象商品は「サラダバー付き テンダーロインステーキ」で、お値段そのまま1.5倍増量に提。

【第1弾 対象メニュー】

100g→150g 3,289円

150g→250g 4,345円※1.66倍！

200g→300g 5,379円

柔らかく上品な味わいが特長のテンダーロインを、ゴールデンウィーク限定でボリュームたっぷりに味わえます。

第2弾(5/3～6)

サーロインステーキ

お値段そのまま1.5倍

第2弾は5月3日(日)～5月6日(水/祝)の4日間限定。

対象商品は「サラダバー付き サーロインステーキ」です。

こちらも第1弾と同様、お値段そのまま1.5倍増量にて提供します。

【第2弾 対象メニュー】

120g→180g 3,003円

180g→300g 3,861円※1.66倍！

300g→450g 5,049円

人気のサーロインステーキを、通常よりもサイズアップした特別仕様で堪能できます！

家族や友人と集まりやすい大型連休に、お腹いっぱい盛り上がること間違いなし。

第3弾(5/5・5/6)

デザートコーナーも

2日間限定で特別仕様に

第3弾は5月5日(火/祝)・6日(水/祝)の2日間限定。

期間中はデザートコーナーにプチケーキが登場するほか、3種のホイップクリーム(チョコ・抹茶・ストロベリー)をお値段そのままで楽しめます。

さらに、ソフトクリームのトッピングソースは6種類もあり、いつも以上にデザートコーナーを満喫できる内容に。

ステーキはもちろん、食後の楽しみまでしっかり用意されているのは『ステーキのあさくま』ならではですね。

サラダバーとともに味わう

GW感謝祭をお見逃しなく！

『ステーキのあさくま』の魅力は、ステーキだけでは終わらないこと。

今回の対象メニューはサラダバー付きで、約45品目のサラダに加え、コーンスープや牛すじ入りカレー、デザートバーも利用可能です。

特にコーンスープは『ステーキあさくま』といえば絶対に外せない定番メニュー。

ステーキの満足感に食べ放題の楽しさが加わることで、トータルの充足度もぐっと高まるっでしょう。

愛知県内の多数店舗で実施されているので、家族・友人などグループでの外食や、ちょっと贅沢したい日にもぴったりです。

ゴールデンウィークはどうしても出費が増えがちだから、価格そのままに満足感をアップしてくれる今回の感謝祭は見逃せません！

●サイト

https://www.asakuma.co.jp/

●インスタ

@steakhouse.asakuma

東海エリア実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店