来なくていいのに…「GWも行くからね」娘が“孫連れ帰省”を予告。月20万円で年金生活を送る69歳主婦の「密かな本音」

「孫に会えるのが楽しみ」本来なら、そんな言葉が自然に出てくるはずでした。しかし、可愛い孫と娘の来訪を素直に喜びきれない……。69歳女性が抱える“見えない負担”とは？

娘からの孫連れ来訪予告…喜びよりも「溜息」

「お母さん、ゴールデンウィークも泊まるから準備よろしくね！」

受話器の向こうで弾むような娘の声。

「うん、わかった。待ってるね……」

そう答えて電話を切ったものの、その表情はさえず、つい溜息が零れたのは、間宮悦子さん（仮名・69歳）。悦子さんは地方のとある町で夫と二人暮らしで、夫婦の年金は合わせて月20万円ほど。貯蓄は約1,400万円です。

日々の生活に困るほどではないものの、長い老後を思えば決して余裕があるとは言えず、外食や娯楽は控え、慎ましい暮らしを続けています。

そんな悦子さんにとって、ここ数年で大きく変わったのが「娘との距離感」でした。

一人娘の理香さんは大学卒業後に就職し、そのまま一人暮らし。電車で2時間ほどの距離でしたが、多忙を理由に実家に帰ってくるのはお盆とお正月くらい――そんな関係が長く続いていました。

ところが、4年前の出産を機に状況は一変します。娘一家は悦子さんの住む実家から2駅の距離に引っ越しをしてきました。

「最初は、私を頼ってくれるのも、孫に会えるも嬉しくて仕方なかったんです」

そう振り返る悦子さん。しかし、その嬉しさは次第に別の感情へと変わっていきました。

理香さんが子どもを連れて実家へ来る頻度は徐々に増え、毎週末に近いときも。1泊は当たり前。お正月やゴールデンウィーク、夏休みといった長期休暇になれば、3泊、4泊、時には5泊と滞在が長引くことも珍しくありません。

「どこに行くにも高くて混んでいるでしょ？ だから旅行や遊園地に行く代わりに、うちに来るんですよ。私が色々やってあげるから、きっと楽なんでしょうね。でもねぇ……」

旅行や遊園地は高すぎる…「ばぁばに任せれば安心」

株式会社インテージによる調査によると、今年のGWの過ごし方について「予定なし」と答えた割合は41.2％で過去最高に。自宅で過ごす（35.1％）、外食に行く（17.0％）と家や近場の予定が続き、実家へ帰省すると回答した人は8.3%でした。

同調査では、GWにかける費用の平均は2万7,660円という結果も。これからの結果からは、「あまりお金をかけずに近場で過ごす」という傾向が読み取れます。

理香さんにとっても、実家に泊まるのは自然な選択だったのかもしれません。

「でもね……正直、しんどいんです」

孫の世話は想像以上に体力を使います。食事の準備、片付け、遊び相手。男の子で元気いっぱい。それはいいのですが、自宅にいながらも気は休まらず、週末が終わる頃にはどっと疲れが押し寄せます。それは、悦子さんも夫も同様でした。

さらに、見過ごせないのが経済的な負担です。食費は当然増え、外食に行けば支払いは自然とこちら持ち。おもちゃやおやつなど、ちょっとした出費の積み重ねも、じわじわと家計を圧迫していきます。

細かくは計算していないものの、娘一家に対する支出が年間40万円はあると語ります。将来の医療費や介護費を考えると、今のペースでの出費はかなり厳しいといいます。

もちろん、孫は可愛い。ただ、それと体力やお金とは別の問題――悦子さんはそう感じています。

「正直GWも来なくていいのに、と思ってしまいます。もう少し頻度を少なくしてくれたら。でも、娘はきっと、ここに来ることを親孝行だと思っている。だからこそ、言いづらいんですよね」

老後は「できること」と「できないこと」の線引きが必要

老後の生活は、限られた資金と体力の中で成り立っています。だからこそ大切なのは、「できること」と「できないこと」の線引きです。

例えば、長期滞在は控えてもらう。来る頻度を少し減らしてもらう。外食費はそれぞれ負担する。無理のない範囲でルールを決めることは、決して冷たいことではありません。 むしろ、自分たちの生活を守ることが、結果的に家族関係を長く穏やかに保つことにつながります。

「今度の連休、少しだけ話してみようかしら……」

そう思いながらも、実行できるかどうかわからないと言う悦子さん。娘や孫の笑顔と自分たちの老後――その間で揺れる気持ちは、簡単に割り切れるものではないのです。