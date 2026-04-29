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この記事は2026年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行先や屋外で子供と遊んでいるとき、はたまたツーリング中など動いているその瞬間をにサッと動画に収めたいと思ったことはないですか？

スマホでも手軽にできますが、今回はハンズフリーで味のある動画撮影が可能な小型カメラ「S70」を紹介。

マグネットや専用ストラップ固定ですぐに撮影できる仕様。重さはわずか35.6gで、日常の延長線上で映像記録を始めやすい一台となっています。

大きな機材には手を出せないけど動画を始めてみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

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超広角・回転ヘッドの親指サイズカメラ

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「S70」は親指ほどのサイズ感で機動力抜群なのが最大の特長。小さいながらもディスプレイと180度回転レンズを備えているのでセルフィーだって簡単。

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レンズは170度の超広角タイプ。迫力ある絵が楽しめそうです。

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カメラの性能は静止画が2.7K解像度で動画は1080P/30fps。高級アクションカメラ等に比べると物足りないかもしれませんが、価格も1万円ほどで遊べるサブカメラとしては必要十分かも。

ハンズフリー撮影もOK

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ネックストラップを使えばハンズフリー撮影も可能。アクションカメラほどのブレ軽減は期待できませんがお散歩Vlogなども気軽に撮れそうですね。

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本体はマグネット付きで金属面にサッと固定もできるのもポイント。他にもタイムラプス撮影やループ録画機能などもあるので、工夫次第ではいろんな楽しみ方ができそうです。

アプリ連携もOK

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専用アプリでライブビューもより見やすくなり、通信が安定する距離なら遠隔撮影もOK。

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データ転送もPCとUSB-Cケーブルでサクッと完了。ちなみに本体は約30分でフル充電でき、60分の連続撮影ができるとのことでした。

小型なので工夫次第でいろいろ遊べそうなので、気になった人はぜひセールが終わる前にチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY PreOrder