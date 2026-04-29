タレントのカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」「ニューヨーク」の屋敷裕政、嶋佐和也がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が２８日、放送された。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組の今回のテーマは「結局どっちが幸せ！？ 陰キャＶＳ陽キャ激論」。

「陰キャ」代表として出演のお笑いタレント・吉住は「陽キャ」代表の「ジャングルポケット」太田博久とモデルでタレントの近藤千尋夫妻が「サプライズ大好きで毎月、誰かの誕生日などを祝う」と明かすと、「私は嫌ですね。誕生日を祝われるのが嫌すぎて誕生日を消したんですよ」と口に。

共演者が「えっ、どういうこと？」とざわつくと「ウィキペディアからも消したんですよ」と返答。事務所などのプロフィールについても「非公開にして」と説明。「でも、私、冬生まれなんですけど、１回、『８月生まれとかにしようかなあ』って、ポロッと言ったら、なぜか、その情報を陽キャがつかんできて祝ってきたんですよ。８月に」と振り返ると「ちゃんと調べろよ！って。祝いたい、祝いたいが先行して、そこの調査が甘いじゃんって」と抗議していた。