山口百恵、杏里、中森明菜…“特別コラボ”盛りだくさんで昭和の名曲ランキングを大発表！

本日4月29日（水）、『昭和の名曲』シリーズから生まれたスペシャル企画『歌うランキングSHOW』の第6弾が放送される。

今回もさまざまなランキングで名曲を紹介。

「歌い出しで心奪われる曲ランキング」「いま歌いたい国民的演歌ランキング」「盛り上がり確定！カラオケの1発目に歌いたいソング」「ラストに歌いたい！カラオケ締め曲ランキング」「ニッポンに元気をくれる！応援ソングランキング」「一躍スターへ！衝撃のデビュー曲ランキング」など、多くの世代が楽しめるランキングを大発表。

貴重映像も交えつつ、さまざまな名曲を実力派歌手たちによる生歌で発表する。

◆一夜限りのパフォーマンス！

番組の醍醐味でもある、ここでしか見る＆聴くことができないパフォーマンス。

今回、シンガーソングライターの三浦祐太朗は、母・山口百恵の名曲『さよならの向う側』を披露する。

昭和を代表する歌姫だった母・百恵の引退に花を添えた屈指の名曲を、息子である祐太朗はどんな歌い方で披露するのか？

そして、実力派歌手たちによる特別コラボも盛りだくさんだ。

“歌怪獣”島津亜矢と“ミュージカルの女王”新妻聖子が今回スペシャルコラボ。杏里の『オリビアを聴きながら』を披露する。

さらにアンミカは、昨年の日本レコード大賞・企画賞を受賞した歌心りえと、中森明菜の『飾りじゃないのよ涙は』を披露。

演歌・歌謡界のホープとして注目を集める真田ナオキ、辰巳ゆうとの2人が『よこはま・たそがれ』を歌い上げるなど、さまざまな贅沢コラボを大放出。ここでしか見られないパフォーマンスに、スタジオは大盛り上がりだ。

◆銀幕スターの歌唱姿を大公開！

また、昭和の名曲を振り返る企画では、懐かしの曲だけでなく、当時の昭和スターたちの貴重映像も紹介。歌番組全盛期の時代に放送された往年の姿を振り返る。

坂本九、中森明菜、テレサ・テンらスターや歌姫たちの時代を彩った数々の歌唱シーンは圧巻だ。

そして今回は、「歌う二枚目スター列伝」として、二枚目俳優たちが見せた歌唱シーンを大特集。石原裕次郎、小林旭、高倉健、松田優作といった時代を彩った名優の名場面をたっぷり届けていく。

思わず歌いたくなる名曲、貴重映像を大公開。これまで以上にパワーアップした一夜限りのパフォーマンスで展開される『昭和の名曲 歌うランキングSHOW』に注目だ。