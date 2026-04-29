“モラハラ夫”への復讐、完結編 水崎綾女“奈津子”、復讐の“最後の一手”を仕掛ける 29日放送『サレタ側の復讐』第5話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第5話が29日放送される。
【場面写真】不倫相手はひざまずき…モラハラ夫への復讐完結編
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第5話では、復讐同盟の作戦により、関係が崩壊した義隆と不倫相手・まどか（矢野ななか）は、罵り合いの修羅場を迎える。しかし、それだけでは終わらない。ついに、2人を社会的に抹殺する”復讐の最終章”へと突入する。
奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻vs不倫相手の直接対決を迎える。奈津子は、佳乃、麗奈との見事な連携プレーで、復讐の“最後の一手”を仕掛ける。
動揺したまどかは、人目をはばからず大暴走。“モラハラクソ夫”への復讐、完結編。崖っぷちの不倫カップルは地獄へ堕ちるのか。
【場面写真】不倫相手はひざまずき…モラハラ夫への復讐完結編
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻vs不倫相手の直接対決を迎える。奈津子は、佳乃、麗奈との見事な連携プレーで、復讐の“最後の一手”を仕掛ける。
動揺したまどかは、人目をはばからず大暴走。“モラハラクソ夫”への復讐、完結編。崖っぷちの不倫カップルは地獄へ堕ちるのか。