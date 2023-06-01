津田篤宏＆せいや、吉本との契約条件は“番組出演” MCケムリの安定感絶賛
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と霜降り明星のせいやが、29日放送の日本テレビ系『センビキ 答えは線を引くだけです』（後7：00）に出演する。放送に先駆け取材会が行われ、火花を散らした。
【写真】楽しそう！爆笑する津田篤宏とやや笑いのせいや
同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティーで、これまで3度の特番を放送してきた。せいやは毎回出演しており、津田は初出演となる。
津田は「吉本との契約条件で『絶対これ（同番組）に出してくれ。ほかの条件は何もいりません』と伝えました」、せいやは「逆に、吉本の契約の時に津田さんだけは出さんといてって伝えました。通りませんでしたが」と互いに冗談を口にし、周囲を笑わせた。
さらに、せいやは「津田さんより出演回数が多いです。ゴールデンになって津田さんが入ってきた」とマウント発言した後、「津田さんとバチバチの場面があります」と番組内で火花を散らすことを示唆した。
また、2人は番組進行役を務める令和ロマン・松井ケムリについても言及した。津田は「ミスしたら（進行役の代わりとして）回そうと思いましたが、安定していて安心感があった。頼りがいがある」と絶賛。せいやもケムリの安心感に触れた後、「僕たちよりも芸歴は下ですが、番組を安定させていました。さすがです」とコメントした。
【写真】楽しそう！爆笑する津田篤宏とやや笑いのせいや
同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティーで、これまで3度の特番を放送してきた。せいやは毎回出演しており、津田は初出演となる。
津田は「吉本との契約条件で『絶対これ（同番組）に出してくれ。ほかの条件は何もいりません』と伝えました」、せいやは「逆に、吉本の契約の時に津田さんだけは出さんといてって伝えました。通りませんでしたが」と互いに冗談を口にし、周囲を笑わせた。
また、2人は番組進行役を務める令和ロマン・松井ケムリについても言及した。津田は「ミスしたら（進行役の代わりとして）回そうと思いましたが、安定していて安心感があった。頼りがいがある」と絶賛。せいやもケムリの安心感に触れた後、「僕たちよりも芸歴は下ですが、番組を安定させていました。さすがです」とコメントした。