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2026/11/14¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì16:30 / ³«±é18:30
2026/11/15¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:30 / ³«±é14:30
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[INI OFFICIAL FANCLUB Ä¶ºÇÂ®Àè¹Ô]
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[¿½¹þ¼Ô] INI OFFICIAL FANCLUB·î²ñÈñ¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¤¥³¡¼¥¹²ñ°÷¤ÎÊý
[Æ±¹Ô¼Ô] ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¡ÊPlus member IDÉ¬¿Ü¡Ë¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿½¹þ²ÄÇ½
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[INI OFFICIAL FANCLUB ²ñ°÷Àè¹Ô]
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5/18¡Ê·î¡Ë 12:00 ~ 5/31¡ÊÆü¡Ë 23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§6/6¡ÊÅÚ¡Ë 20:00
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[Æ±¹Ô¼Ô] ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷(Plus member IDÉ¬¿Ü)¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿½¹þ²ÄÇ½
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[INI COMMUNE Àè¹Ô]
¼õÉÕ´ü´Ö¡§6/1¡Ê·î¡Ë 12:00 ~ 6/14¡ÊÆü¡Ë 23:59
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¢¡Blu-ray (1Disc)
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POS¡§457148759 8053
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Blu-ray & DVD¡Ø2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA¡Ù¡ãSPECIAL BOX¡ä
2026Ç¯6·î17ÆüÈ¯Çä
¢¡Blu-ray (2Disc)
Disc¡¡§LIVEËÜÊÔ¡¿Disc¢¡§ÆÃÅµ±ÇÁü
²Á³Ê¡§\7,500 (ÀÇÈ´) / \8,250 (ÀÇ¹þ)
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2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë¡Ø2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]IN VANTELIN DOME NAGOYA¡Ù¸ø±é
ËÜÊÔ
01.WMDA(Where My Drums At)
02.LOUD
03.SPECTRA
04.BOMBARDA
05.YOU IN (TAKUMI, YUDAI)
06.Let¡Çs Escape
07.Pineapple Juice
08.HI-DE-HO
09.Drip Drop
10.Potion
11.Party Goes On
12.AMAZE ME (MASAYA, SHOGO, HIROMU, TAKERU)
13.Busterz (FENGFAN, RIHITO, JIN)
14.BAD BOYZ
15.ONE NIGHT
16.Non-Stop
17.Brighter
18.Mirror
19.HANA_²Ö
20.Dirty Shoes Swag (HIROTO, KYOSUKE)
21.DOMINANCE
22.Bullseye
23.3D
24.Medley (CALL 119/Shooting Star/Rocketeer/MORE)
25.I¡Çm a Dreamer
26.STRIDE
27.TELEVISION
28.10 THINGS
29.What A Night
30.·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é
31.HERO
32.FANFARE
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