灘中学校・灘高等学校「令和8年度 大学合格者数」を公表（写真はイメージ） （C）ORICON NewS inc.

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　灘中学校・灘高等学校は、28日までに「令和8年度 大学合格者数」を公式サイトに掲出した。

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　それによると、東京大学の合格者は95人（78期生・77／過年度生・18）だった。京都大学の合格者は47人（78期生・31／過年度生・16）だった。海外では、イェール大学とミドルベリー大学に合格があった。4月17日付。

■東京大学
文科一類（文一）　9（78期生・6／過年度生・3）
文科二類（文ニ）　8（78期生・7／過年度生・1）
文科三類（文三）　8（78期生・6／過年度生・2）
理科一類（理一）　58（78期生・50／過年度生・8）
理科二類（理二）　5（78期生・2／過年度生・3）
理科三類（理三）　7（78期生・6／過年度生・1）

■京都大学
文学部　1（78期生・1）
法学部　2（78期生・2）
経済学部　10（78期生・8／過年度生・2）
総合人間学部　1（78期生・1）
理学部　3（78期生・2／過年度生・1）
工学部　14（78期生・8／過年度生・6）
医学部・医学科　13（78期生・8／過年度生・5）
医学部・人間健康学科　1（78期生・1）
農学部　1（過年度生・1）
薬学部　1（過年度生・1）