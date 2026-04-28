灘中・灘高、「令和8年度 大学合格者数」を公表 東大「95」…現役は「77」 京大「47」 イェール大なども【東大・京大の学部別一覧】
灘中学校・灘高等学校は、28日までに「令和8年度 大学合格者数」を公式サイトに掲出した。
【画像】国公立大学2次試験、河合塾が2026年志願状況の分析レポート
それによると、東京大学の合格者は95人（78期生・77／過年度生・18）だった。京都大学の合格者は47人（78期生・31／過年度生・16）だった。海外では、イェール大学とミドルベリー大学に合格があった。4月17日付。
■東京大学
文科一類（文一） 9（78期生・6／過年度生・3）
文科二類（文ニ） 8（78期生・7／過年度生・1）
文科三類（文三） 8（78期生・6／過年度生・2）
理科一類（理一） 58（78期生・50／過年度生・8）
理科二類（理二） 5（78期生・2／過年度生・3）
理科三類（理三） 7（78期生・6／過年度生・1）
■京都大学
文学部 1（78期生・1）
法学部 2（78期生・2）
経済学部 10（78期生・8／過年度生・2）
総合人間学部 1（78期生・1）
理学部 3（78期生・2／過年度生・1）
工学部 14（78期生・8／過年度生・6）
医学部・医学科 13（78期生・8／過年度生・5）
医学部・人間健康学科 1（78期生・1）
農学部 1（過年度生・1）
薬学部 1（過年度生・1）
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それによると、東京大学の合格者は95人（78期生・77／過年度生・18）だった。京都大学の合格者は47人（78期生・31／過年度生・16）だった。海外では、イェール大学とミドルベリー大学に合格があった。4月17日付。
■東京大学
文科一類（文一） 9（78期生・6／過年度生・3）
文科二類（文ニ） 8（78期生・7／過年度生・1）
文科三類（文三） 8（78期生・6／過年度生・2）
理科一類（理一） 58（78期生・50／過年度生・8）
理科二類（理二） 5（78期生・2／過年度生・3）
理科三類（理三） 7（78期生・6／過年度生・1）
■京都大学
文学部 1（78期生・1）
法学部 2（78期生・2）
経済学部 10（78期生・8／過年度生・2）
総合人間学部 1（78期生・1）
理学部 3（78期生・2／過年度生・1）
工学部 14（78期生・8／過年度生・6）
医学部・医学科 13（78期生・8／過年度生・5）
医学部・人間健康学科 1（78期生・1）
農学部 1（過年度生・1）
薬学部 1（過年度生・1）