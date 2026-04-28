白川湖の水没林 シンボルツリー

一般社団法人やまがたアルカディア観光局は、山形県飯豊町にある「白川湖の水没林」へのアクセス向上を目的としたシャトルバスを、ゴールデンウィーク期間中の5月2日（土）から5月5日（火）にかけて運行する。

白川湖の水没林は、雪解け水がダム湖に流れ込む春の約2カ月間だけ見られる現象。満水となった湖にシロヤナギの木々が沈み、まるで水の中から木が生えているかのような独特の光景が広がり、風景写真の被写体としても広く知られている。

ゴールデンウィーク期間中は周辺の混雑が予想されるため、公共交通機関でのアクセスを促すシャトルバスを用意した。山形新幹線の停車駅である赤湯駅と、白川湖岸公園を結ぶ直行バス（事前予約制）を1日3往復運行する。

また、マイカー利用者に向けた渋滞対策として、周辺施設「源流の森センター」の駐車場から白川湖岸公園までの無料シャトルバス（パークアンドライド）も同期間中に運行される。

赤湯駅発着シャトルバス（予約制）

運行期間

2026年5月2日（土）～5月5日（火）



区間

赤湯駅～白川湖岸公園（1日3往復）



料金（片道）

無料シャトルバス（パークアンドライド）

運行期間

大人：3,000円 小人（小学生）：2,000円※座席を使わない未就学児は無料

2026年5月2日（土）～5月5日（火）



区間

源流の森センター～白川湖岸公園



運行時間

9時00分～16時00分



料金

無料