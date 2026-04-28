◆東都大学野球２部春季リーグ戦第３週第１日▽帝京平成大１０―３駒大（２８日・大田）

今季、初めて２部に昇格した帝京平成大が、リーグ戦５試合目で初勝利を挙げた。

今秋ドラフト候補に挙がる駒大・仲井慎投手（４年＝下関国際）を、序盤から攻略。１―２の３回裏に３番・前本捷壮左翼手（３年＝小松大谷）の左越え本塁打で同点に追いついた。

続く４回裏２死一塁から８番・木村龍之介中堅手（２年＝松本国際）が中前へ落ちる安打を放つと、打球は大きくバウンドして相手中堅手の頭を越え（記録はエラー）、一塁走者が一挙生還。勝ち越しに成功した。５回にも１点を追加。７回には４点を挙げ、試合を決めた。

記念すべき２部での初勝利。原克隆監督（５６）は「大学にとって歴史的な１勝。選手はよくやったと思う」と言ってうなずいた。

１９９０年に野球部が創部し、２０２２年春に東都リーグに参入。昨年秋、３度目の正直で２部と３部の入れ替え戦を勝ち上がった。初めて挑んだ２部リーグ。開幕から４連敗すると、原監督は「このままだったら恥をかいて終わるぞ」とハッパをかけたという。

「選手にとって、２部の壁の厚さを感じた４試合だったと思うが『やるべきことをきちっとやれば、ゲームには絶対なる』と言い聞かせていた。そのことが、今日の試合で分かったと思う」と指揮官。２７度の１部優勝を誇り、２週を終えて勝ち点２を挙げていた駒大から、見事に勝利をもぎとった。

打のヒーロー・前本は、今後の戦いに向け「まずは勝ち点を取らなければ。そして、その勢いを４週目、５週目につなげていきたい」と力強く話した。