【北中米W杯出場国紹介｜第43回：韓国】持ち味はやはり90分を戦い抜くスタミナと敢闘精神。イ・ガンインには攻撃面でのリーダーシップも求められる

【北中米W杯出場国紹介｜第43回：韓国】持ち味はやはり90分を戦い抜くスタミナと敢闘精神。イ・ガンインには攻撃面でのリーダーシップも求められる