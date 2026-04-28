足立梨花、ミニスカから美脚際立つ「オシャレすぎます」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の足立梨花が4月26日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】33歳女優「オシャレすぎます」ミニスカ着こなし
足立は「最近ずっと稽古やら本番やらでスウェットばっか着てたからオシャレするの久しぶり」などとつづり、外出先での写真を複数枚投稿。鏡越しに撮影したショットを公開した。黒のオーバーサイズのジャケットに袖から淡い水色のフリルを覗かせ、グレーのミニ丈プリーツスカートを合わせた韓国風のコーディネートとなっている。プリーツスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「韓国コーディネートみたいで素敵」「オシャレすぎます」「シルエット美しい」「足元に目を惹かれる」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳女優「オシャレすぎます」ミニスカ着こなし
◆足立梨花、ミニスカートから美脚輝く
足立は「最近ずっと稽古やら本番やらでスウェットばっか着てたからオシャレするの久しぶり」などとつづり、外出先での写真を複数枚投稿。鏡越しに撮影したショットを公開した。黒のオーバーサイズのジャケットに袖から淡い水色のフリルを覗かせ、グレーのミニ丈プリーツスカートを合わせた韓国風のコーディネートとなっている。プリーツスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿にファンからは「韓国コーディネートみたいで素敵」「オシャレすぎます」「シルエット美しい」「足元に目を惹かれる」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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