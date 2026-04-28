「母性本能湧いてる」鈴木奈々、赤ちゃんを抱っこする姿公開「随分デカくない？」「可愛いママになる」
「母性本能湧いてる」鈴木奈々、赤ちゃんを抱っこする姿公開「随分デカくない？」「可愛いママになる」
タレントの鈴木奈々さんは4月28日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱っこしている姿を公開しました。
【動画】赤ちゃんを抱く鈴木奈々
「可愛いですね」鈴木さんは「最近の私、母性本能湧いてる 友達が出産したので会いに行きました 産まれたばかりの赤ちゃんに癒されました」とつづり、1本の動画を投稿。友人の赤ちゃんを抱っこしている姿です。ベージュのキャップと白いTシャツを着用しています。カジュアルな服装で、プライベートの雰囲気が漂っています。
コメントでは「産まれてきたばかりにしては随分デカくない？」「ななちゃん可愛いママになるな！」「奈々ちゃん赤ちゃん可愛い」「色々貴重な経験ですね カワイイからとても癒されます」「可愛いですね」「赤ちゃんには癒されるのわかる」との声が寄せられました。
プライベートショットをたびたび公開自身のInstagramで、プライベートショットをたびたび公開している鈴木さん。25日の投稿では「私服です デニムにTシャツコーデが大好きです」と、私服を披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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