上司からの性被害を訴えた側が職場を去る結果に──。

大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏からの性被害を訴えた検事の女性Aさんが、辞職する意向を固めた。

Aさんは、仕事への復帰を目指し、「安全な職場」の確保や「第三者による調査」を繰り返し求めてきたが、検察庁が具体的に動くことはなかった。

2018年の事件直後に抱いた不安が、7年半を経て現実となった。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）

●当初の不安が現実に「信じてもらえず、辞職に追い込まれる」

事件は2018年9月に起きた。北川氏は、職場の懇親会後、自身が住む官舎で酒に酔った部下のAさんに性的暴行を加えたとして、2024年6月に準強制性交の疑いで逮捕され、その後起訴された。

Aさんはこれまでの取材に対して、次のように語っている。

「仮に検事正から性被害を受けたと検察庁に訴えても、北川氏の部下は当然、北川氏の上司も誰も私の話を信じてくれないだろうと。『検事正がそんなことをするはずがない』『検事正に濡れ衣を着せようとするやつは許せない』などと誹謗中傷され、辞職に追い込まれると思いました」

事件から約5年半後、Aさんはようやく被害を申告することができた。しかし、待っていたのは組織の冷淡さと硬直的な対応だった。

辞職の意向を固めたことで、当初の不安は現実になることとなった。

一方、北川氏は事件後、Aさんに対し、検察組織全体への影響に言及する書面を送っていたという。ただし現時点で、検事総長や大阪高検検事長の進退に関する動きは確認されていない。

＜今回の事件はよりによって大地検の検事正による大スキャンダルであり、発覚した場合、私のみならず検察組織に対しても強烈な批判があることは明らかです。



総長や検事長の辞職もあるかもしれないと思ってます。何よりも大阪地検は当面仕事にならないくらいの騒ぎに巻き込まれることになります。＞

●「安全な職場」を繰り返し求めるも…

「被害を受けたことを必要以上に誰にも知られたくなかった。記者会見を開くつもりもなかった」

Aさんは当初、そう考えていたという。現職の検察官が取材に応じること自体、極めて異例だ。

しかし、被害申告後、捜査情報を北川氏側に漏らした疑いのある副検事の女性と同じ職場に復帰させられたり、自身の個人情報が庁内に広まったりする事態が起きた。

Aさんは、安全な職場の確保や誹謗中傷への対策を求め続けたが、期待する対応は取られなかったという。

●異例の会見、浮き彫りになる組織対応の差〜フジテレビと検察庁

「検察組織が助けてくれない」

そう感じたAさんは2024年10月、大阪市内で初めて記者会見を開き、内部の実情をうったえた。

さらに2025年1月には東京都内で会見を開き、「公の場での発言は『被害者』として被害を回復するためのやむにやまれぬ行為。検察組織内での犯罪被害の告発であり、不適正な組織対応の告発です」「検察は誤った組織防衛や保身に走らず、国民の安全を守るという本質に立ち戻って真摯な対応をしてほしい」などと述べた。

この日は、フジテレビが、元タレントの中居正広さんと元女性社員とのトラブルをめぐり、約10時間30分に及ぶ記者会見を開いた日だ。

第三者委員会の設置を表明したフジテレビと、沈黙を貫く検察庁という対照的な巨大組織の姿が浮き彫りになった。

●「口止め受けた発信控えて」高検幹部から警告メール

検察組織からの圧力も続いた。

Aさんは2024年10月、自身に関する情報や捜査情報を北川氏側や他人に漏らしたとして、副検事を国家公務員法違反や名誉毀損の疑いで刑事告訴した。

この事件について、大阪高検は2025年3月、副検事を不起訴とし、最も軽い「戒告」の懲戒処分にしたと発表した。

この際、Aさんの代理人をつとめる弁護士のもとに大阪高検の部長からメールが届き、以下のような警告が記されていたという。

＜今回の処分結果は、飽くまで法と証拠に基づく判断であって、何か都合の悪いことを隠すために甘い対応をしているなどということは全くない＞



＜それにもかかわらず、今後（Aさんが）そのような観点から外部発信をするようなことがあれば、検察職員でありながら、警告を受けたにも関わらず、その信用を貶める行為を繰り返しているとの評価をせざるを得なくなる＞



＜これは口止めや脅しではなく、当たり前のことを要請しているだけなので、口止めや脅しを受けたなどという発信も控えてもらいたい＞

これに対して、Aさんの代理人は「要するに、検察庁の職員なら検察庁がしたことを盲目的に信用しろと言っているのと同じです。そもそもこんなメールを送ってくること自体、一般企業であれば大問題になります」と反発した。

●オンラインで8万人超の署名

2025年5月、Aさんは東京・丸の内の外国特派員協会で記者会見を開き、外国メディアを前にして、改めて検察庁から独立した第三者による調査を実施するよううったえた。

「矮小化して組織を守ろうという誤った組織防衛の意識が働き、真相解明とは真逆の方向に暴走したと思わざるを得ません」

「今回の事件を契機に、徹底的に検証し、再発防止策を講じるべきです」

その後も検察庁や法務省がこの問題に関する検証や調査を実施する動きはみられなかったことから、Aさんは決意する。

2026年3月、自身と同じような問題に直面する職員が二度と生まれないように、第三者委員会による調査などの実施を求める要望書を法務大臣と検事総長に宛てて提出。

そして、3月31日までに実行されなければ「辞職します」と宣言した。

「女性検事を支援する会」が、事件の真相解明などを求めて2025年1月に始めたオンライン署名には、2026年4月28日時点で、約8万2000人分の署名が集まっている。

●会見で明かされた新たな疑惑

Aさんが要望書を提出した3月の記者会見では、こんな一幕があった。

質疑応答に入ったタイミングで、Aさんは「すいません、ちょっと離席していただいていいですか？」と同席した代理人弁護士らに声をかけた。

代理人らが会見場から退室したのを確認すると、Aさんは目の前のノートパソコンを閉じ、声を震わせながら切り出した。

「今から申し上げることは私の独断です。誰にも相談していませんし、他の方が責任を負わないようにしていただきたいと思います。私一人で決めたことです。何か責任を問うのであれば、私に対して求めてください。しかしこれは、私としては公益通報として必要なことだと思っています」

そして、続けた。

「この事件がなぜスムーズに理解されないのかというと、北川と副検事の関係性を今まで言えなかったからです。公益性があると思いますので言いますが、北川と副検事は不貞関係にあります」

●「戒告」の妥当性が問われる可能性

Aさんによると、副検事の女性は事件直前の懇親会にも参加していたといい、北川氏とこの副検事の関係について、Aさんはこれまでの会見で言及してこなかったものの、検察庁には伝えていたという。

しかし、検察側は2人の関係を十分に調査せず、副検事をAさんの近くの職場から速やかに引き離さなかったとされる。

仮に2人の不貞関係が事実であれば、副検事を不起訴とし、最も軽い戒告処分にとどめた判断の妥当性が問われる可能性がある。

そもそも、事件が表面化する前に北川氏は早期退職しており、検察庁として何らかの事情を把握していたのではないかという疑念も拭えない。

●「恣意的なことを優先し被害を潰そうとした」

Aさんは検事総長らへの要望書で、北川氏と副検事の通信履歴について検察側が「証拠化しなかった」と指摘し、「検察のさらなる不祥事を隠蔽するためであったと考えるのが自然かつ合理的である」と主張している。

別の事案だが、2025年12月、交際相手の女性に捜査情報を漏らしたとして、さいたま地検の検事が懲戒免職となり、国家公務員法違反（守秘義務）の罪で罰金30万円の略式命令を受けている。

Aさんは記者会見で、次のようにうったえた。

「これを言わないと、この事件の真相がわからない。だから、みなさんにも報じていただく時に単なるスキャンダルとして報じるのではなく、検察内でそういう自分たちの恣意的なことを優先して被害を潰そうとした、その組織の問題としてぜひ取り上げていただけたらと思います」

●北川氏と副検事、取材に応じてもらえず

北川氏の弁護人と副検事の代理人弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、それぞれ取材に応じられない状況だと説明した。