秋元康プロデュースのシアターボーイズプロジェクトから、新たなボーイズグループ「Cloud ten（クラウド テン）」が誕生。オーディションを経て合格したメンバー30名のお披露目が4月23日、都内にて行われた。

同プロジェクトは、株式会社Y&N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、秋元氏を総合プロデューサーに迎えて始動。2025年夏より半年間、全国規模でのオーディションが行われ、最終選考を勝ち抜いた30名がメンバーとなった。

【写真】Cloud ten（クラウド テン）メンバーの初パフォーマンス！



ステージに登壇した秋元氏は、「目撃する、体験することが自分の人生を語るうえで一番大切な宝物になっている」と説明。「AKB48を作ったときも0から皆さんに体験していただきたいと。AKB48は20周年を過ぎて、20年前に中学生、高校生だった皆さんが、前田敦子さんが小さな劇場で踊っているときを見ていたとか、大島優子さんを見ていたとか、総選挙で指原さんが一位になったときを見たとか、そういう体験や目撃が財産になったと思うんですね。いつの日か東京に行くんだったら絶対そこに行ってみたいと思われるような場所、目撃できる場所を作ることが我々の使命であり、僕の仕事だと思っています」とプロジェクトへの思いを語った。

また、AKB48をはじめ女性グループのプロデュースが多いイメージから「男性グループとして意識されたポイント」を聞かれると、男女の違いはあまり意識していないと話す。「楽曲を作るときは、17歳、16歳頃の自分が主人公。苦かった思い出や初恋のドキドキ、あの青春時代がここで再現できたらいいなと思って詞を書いています。男性グループだからというよりも、中学生・高校生のときってこうだったなということが一番大切なベースになっていますね」と返答。

グループのセンターに関しては「最終的にはファンの皆さん、メディアの皆さんが見つけてくれる。皆さんが『あの子がいい』とおっしゃっていただけるのが僕にとってのコンパスというか磁石。僕の感覚よりも皆さんのほうが正しいんじゃないかなといつも思っています」と期待を抱いた。



メンバーは、東大や京大といった高学歴メンバーや最年少13歳のダンス経験者、料理人、国体出場経験者など、個性あふれる30名がずらり。ステージでは3組に分かれ、楽曲『さりげない未来』『君とSomeday』『ごめん 愛こそ全て』のパフォーマンスを披露して会場を盛り上げた。





興絽大和



メンバーを代表して、笑顔がかわいい興絽大和（こうろきやまと）は「初披露が終わって少し安心しているのと、楽しかったなっていう気持ちがすごいあります。シアターやこれから行っていくイベントを通して、ファンの方には僕たちがさらにパワーアップしていく、成長していく過程を見ていただけたらありがたいです」と挨拶。



深水柊人



身長179cmで目立っていた深水柊人（ふかみしゅうと）は「メンバーは北海道から鹿児島まで、全国から個性的なメンバーが集まっています。望月清秀（もちづきせいしゅう）くんはですね、ダンスの全国大会でなんと日本一に輝いた実績を持っていて。彼のキレキレのダンスにぜひ注目してください 」とメンバーの魅力を紹介。





舩水健佑



続けて、「舩水健佑（ふなみずけんすけ）は元料理人とういう異色な経歴を持っていて。ついこの間まで魚をさばいていたそうです。私自身も過去に、水泳競技で県代表として国民スポーツ大会に出場した経歴もあります。そんな普通は交わらないような個性が一つに重なって、予測不能な化学反応を起こせるグループになると僕は思っています。そんな規格外のCloud tenのこれからの活躍にぜひ期待してください！」と意気込んだ。





福間しん



王子様的ルックスが印象的だった福間しん（ふくましん）は、「まずは8月のシアターオープンを最高の状態で迎えるために、これまで以上に死ぬ気で頑張っていこうと思っています。シアターで皆さんにお会いできることをとても楽しみにしています！ そして将来は、日本だけでなく世界でも活躍できるグループに成長していけるよう、一歩ずつ全力で突き進んでいきます！」と、これからの活動に向けて瞳を輝かせていた。





2026年夏には、東京・お台場に約300席の専用シアターをオープン予定。日常的に劇場で会えるアイドルとして、新たなエンターテインメントを発信していくという。

また、4月26日(日)よりショッピングモール等にて全国イベントを開催。ドキュメンタリー配信番組『Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜』が随時更新されるなど、新展開が目白押しとなっている。シアターオープン前の今こそ、いち早く"目撃"現場に立ち合えるチャンスだ！

◯Cloud ten（クラウド テン）

秋元康プロデュースのシアターボーイズグループ。2026年夏に、東京・お台場のダイバーシティ東京プラザ内に約300席の専用シアターをオープン予定。4月26日(日)三井アウトレットパーク横浜ベイサイド セントラルコート（神奈川）、4月29日（水・祝）ららぽーと柏の葉 センタープラザ(千葉)など、各地でイベント開催。ドキュメンタリー配信番組『Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜』（Lemino独占配信）配信中！

公式メンバーX【@cloudten_member】

公式Instagram【@cloudten.official】

公式HP【https://cloudten-official.com】

▼メンバー30名

阿部晴仁（あべ・はると）宮城県、稲葉斗真（いなば・とうま）愛知県、上野誠治（うえの・せいじ）宮城県、宇治斗真（うじ・とうま）埼玉県、大瀬礼葵（おおせ・らいき）熊本県、大和田歩夢（おおわだ・あゆむ）千葉県、北凪晴（きたなぎ・はる）北海道、木村陽（きむら・はる）神奈川県、興梠大和（こうろき・やまと）神奈川県、駒井玲紅（こまい・りく）東京都、小峯佑斗（こみね・ゆうと）東京都、桜木せな（さくらぎ・せな）アメリカ、佐藤流星（さとう・りゅうせい）千葉県、碩大翔（せき・やまと）千葉県、冨澤琉（とみざわ・りゅう）東京都、西山巳喜多（にしやま・いよた）東京都、根本純志（ねもと・あつし）栃木県、蓮水航太朗（はすみ・こうたろう）大阪府、濱屋元希（はまや・もとき）大阪府、平石愛葵（ひらいし・あいき）鹿児島県、平岡幹基（ひらおか・もとき）神奈川県、深水柊人（ふかみ・しゅうと）福島県、福嶋涼斗（ふくしま・すずと）千葉県、福田結聖（ふくだ・ゆうせい）兵庫県、福間しん（ふくま・しん）大阪府、舩水健佑（ふなみず・けんすけ）愛知県、本田高優（ほんだ・たかまさ）栃木県、松尾帆高（まつお・ほだか）兵庫県、望月清秀（もちづき・せいしゅう）静岡県、渡邊絢斗（わたなべ・あやと）静岡県

取材・文／釣本知子 撮影／白木淳也