旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、小粋なトークと愛されキャラでみんなを笑顔にする“あの俳優”が登場！ 約20年前に妻と旅した竹富島を、ロケで再訪した。実は最近、妻と大学生になった息子があの俳優を置いて、それぞれ竹富島を訪れたそうで……。

【TVer】20年前から変わらない!? “ロケの達人俳優”の懐かしい写真を竹富島の食事処で発見！

ロケの達人とは、俳優・八嶋智人のこと。『旅サラダ』で八嶋は、妻と約20年前に訪れた竹富島へ。「いつかまた行きたい」と思っていたところ、最近妻と息子がそれぞれ訪れたため、ついに自身も再上陸した。

八嶋は、「（家族に）すごい自慢されたんで悔しくなって来ちゃいました！ 家族の中で一番盛り上がりたいと思います！」と宣言。前回も訪れた食事処で、島民が愛するカレーそばセットを味わい、レンタサイクルの⾃転⾞に乗って、店員おすすめの穴場スポット・アイヤル浜へ。「妻と息子もここは知らないだろう！」と誇らしそうに語り、青い空と海、白い砂浜の絶景を独り占めした。

宿は、前回妻と宿泊し、最近妻と息子もそれぞれ泊まった⺠宿・内盛荘。八嶋とオーナーが挨拶を交わし、思い出話に花を咲かせると、やがて先代オーナーたちの話題になった。先代オーナーは現在、宿の近くで食事処・しでぃがふを営んでおり、八嶋の妻と息子も最近訪れたという。

しでぃがふの大将と再会を果たした八嶋は、船で海に連れていってもらったり、朝まで飲み明かしたりした20年前を懐かしんだ。すると大将が八嶋のために、大勢の島民たちを呼んで大宴会を開いてくれた！

島の宴会では、おいしい沖縄料理と泡盛、そして琉球民謡が欠かせない。そこで八嶋は、三線を奏でる島民たちに交ざり、本当に弾いているようにしか見えない“エア三線”を披露！ 飲んで食べて歌って踊った一同はその後、ビーチに行って一晩中盛り上がったのだとか。

八嶋はすっかり島民たちと仲良くなり、島を離れる際に見送りに来てもらったのだそう。さらにはなんと、「島民の方々とのグループLINEができました」とのことで、『旅サラダ』生放送前にもあたたかなメッセージをもらったそうだ。

終始楽しい八嶋の旅は、竹富島の人々やスタジオ一同だけでなく、多くの視聴者をも笑顔にした。X上には、「八嶋智人さん、ロケレポートうまいよな」「八嶋さんメガネにお花つけちゃってエア三線めっちゃおもろい」「前のことを覚えられているのもこんな歓迎されているのも八嶋さんのお人柄のおかげなんだろうなぁって思う」「さすがスターだな ご家族3人で竹富島行ったらどんだけ盛り上がるんだろう」といった声が続出した。

なお、八嶋が竹富島だけでなく石垣島も満喫したロケVTRは、4月25日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

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