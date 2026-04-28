◆米大リーグ ブルージェイズ―レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズは２７日（日本時間２８日）、２４日（同２５日）の本拠地・ガーディアンズ戦で３被弾などで２回１／３を７失点ＫＯを喫し、今季１勝３敗、防御率９・６４と不調のＭ・シャーザー投手（４１）を右前腕けん炎と左足首の炎症により１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。代わってＣ・リー投手（２７）が３Ａから昇格した。シャーザーが先発予定だった２９日（同３０日）のレッドソックス戦の先発は未定となった。

メジャー通算２２２勝、将来の殿堂入りが確実視されるベテランが、最近４試合で３度の３回途中ＫＯと振るわず、開幕から１か月足らずでＩＬ入りした。「修正を試みたが、足首をかばって投げていた。検査は正常だったが、休養を取り、戻るのが賢明だと判断した。５〜７日休んで様子を見る。幸い大きな問題ではない。できるだけ早く復帰したい」とシャーザー。長期離脱とはならないと強調したが、あと１つに迫っているメジャー通算３５００奪三振の達成は来月以降に持ち越された。

また、コーラ前監督と５人のコーチを電撃解任したレッドソックスは３人の新コーチを発表。傘下３ＡウースターのＪ・フローレス・ベンチコーチが暫定ベンチコーチ、Ｐ・カブレラ元内外野守備コーディネーターが暫定一塁ベースコーチ、傘下ルーキーリーグのシモネッティ元打撃コーチが暫定打撃コーチ補佐に就任。監督を含むコーチ陣は全員内部昇格で暫定的に埋まった。