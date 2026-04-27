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シャープは、基本性能と薄型デザインを両立した「加湿 空気清浄機 KC-S50W-W」を12％オフの22,000円（税込）で販売しています。

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h シャープ(SHARP) \22,000 （2026/04/27 16:32時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

プラズマクラスター7000とパワフル加湿で1年中活躍する空気清浄機

↑シャープの「加湿 空気清浄機 KC-S50W-W」

加湿 空気清浄機 KC-S50W-Wは、シャープ独自の空気浄化技術である「プラズマクラスター7000」を搭載したエントリーモデルです。プラズマクラスターが静電気を除去することで、花粉や微小な粒子が壁などに付着するのを抑え、お部屋全体に風の流れが行き渡る「スピード循環気流」で遠くのホコリもしっかり引き寄せて吸引します。

また、0.3µmの微小な粒子を99.97%以上集じんする「静電HEPAフィルター」と、寝室にこもりがちな汗臭などをしっかり吸着する「ダブル脱臭フィルター」を採用しており、どちらも10年間交換不要というメンテナンス性の高さも大きな魅力です。

さらに、乾燥が気になる季節には最大毎時500mLのパワフルな加湿能力を発揮します。加湿をしていない時は、加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔さを保てるのもうれしいポイントです。

充実した基本性能を備えながら、2万円台前半という非常にお手頃な価格帯の一台。お買い得なこのタイミングにぜひチェックしてください！

シャープの空気清浄機を買うなら今がチャンス！

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