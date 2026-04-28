貯金事情やキャバクラのこだわりも…『ロンドンハーツ』M-1ファイナリスト勝手に大調査！

4月28日（火）の『ロンドンハーツ』では、「勝手に大調査M-1ファイナリストどんな人？」が放送される。

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今回は企画内容を伝えられずに集められた、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）、カナメストーン（山口誠、零士）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）の『M-1グランプリ2025』ファイナリスト5組を勝手に大調査。

M-1ファイナリストは、一体どんな人たちなのか。ロンハーが入手した情報やドッキリを敢行し、キャラクターを深掘りする。

「ロンハーに出るのが怖かった」という番組出演に怯える初登場のたくろうに対し、山崎弘也（アンタッチャブル）は「今はすごい優しい番組だよ」と謎のフォローを入れる!?

さらに、エバース町田は山崎からガチのダメ出しをくらい、ドンデコルテは他番組でも話しているエピソードを披露し注意を受けるなど、序盤からなぜか雲行きが怪しい？

エバースの貯金事情やキャバクラの謎のこだわり、ドンデコルテはある女性芸人への想い、たくろうにはあのモンスターが襲来…。

本人たちも知らなかったウラの顔や、番組が仕掛けたドッキリで意外な一面が露わに？