【ひらがなクイズ】日本神話の英雄や紳士・淑女のスポーツに共通するひらがな2文字は？
言葉の中に隠れた共通のピースを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、日本神話に登場する伝説の英雄から、日々の情報を得るためのウェブサービス、さらに放課後や休日の活気あふれる集まりまで、全く異なる背景を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
□□のお
にゅー□□いと
てに□□ーくる
ヒント：趣味としてテニスを楽しむために集まるグループや団体の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すさ」を入れると、次のようになります。
すさのお（スサノオ）
にゅーすさいと（ニュースサイト）
てにすさーくる（テニスサークル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古代から伝わる神話の神名、現代の情報社会を支えるプラットフォーム、そしてスポーツを通じた交流の場という組み合わせでした。普段は別々の文脈で捉えている言葉も、音のリズムに注目して分解してみることで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本神話に登場する伝説の英雄から、日々の情報を得るためのウェブサービス、さらに放課後や休日の活気あふれる集まりまで、全く異なる背景を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
にゅー□□いと
てに□□ーくる
ヒント：趣味としてテニスを楽しむために集まるグループや団体の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すさ正解は「すさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すさ」を入れると、次のようになります。
すさのお（スサノオ）
にゅーすさいと（ニュースサイト）
てにすさーくる（テニスサークル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古代から伝わる神話の神名、現代の情報社会を支えるプラットフォーム、そしてスポーツを通じた交流の場という組み合わせでした。普段は別々の文脈で捉えている言葉も、音のリズムに注目して分解してみることで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)