冠水対策工事が行われている秋田中央道路トンネルの通行規制は、4月29日朝にいったん解除され、5月11日夜から再び実施されます。



秋田市の東西を結んでいる秋田中央道路のトンネル部分では冠水対策工事が行われています。



4月6日から行われてきた夜間通行止め、昼間の片側一方通行、中央街区出入口の終日通行止めは、4月29日午前6時でいったん解除されます。



その後、連休明けの5月11日からは再び通行規制が実施されます。





通行規制が行われるのは5月11日から7月20日の平日で、午後9時から午前6時まで全面通行止めとなります。午前6時から午後9時までは通常通り通行できます。土曜、日曜、祝日の通行規制はありませんが、工事の進み具合によっては規制が行われる場合があるということです。一方、中央街区出口は5月11日午後9時から7月20日午前6時までの間は、終日通行できないということです。＊ 本線（山王～駅東）の通行規制・規制期間 ５月１１日（月）２１：００～７月２０日（月）６：００夜間全面通行止め ２１：００～６：００・昼間の対面通行は可能になります。・規制は平日のみを想定していますが、作業進捗状況に応じて、土日祝日も規制を行う場合があります。＊ 中央街区出口の通行規制・規制期間 ５月１１日（月）２１：００～７月２０日（月）６：００終日全面通行止め（土日祝日含む）県では、規制内容について「あきたのみち情報」「県のＳＮＳ」で確認するよう呼びかけています。

県の情報提供ページはこちら。

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/95938