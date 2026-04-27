エポスカード、暗号資産での支払い＆還元に対応した日本初のクレジットカード「EPOS CRYPTOカード for bitbank」発行開始
エポスカードは4月27日、「EPOS CRYPTOカード for bitbank」の発行を開始した。
EPOS CRYPTOカード for bitbank
○bitbankと連携したクレカが誕生
同カードは、月々の利用額の引落しに加え、ポイントも暗号資産(＝CRYPTO ASSET)で還元される 、暗号資産取引所「bitbank」と連携した日本初のクレジットカードである。年会費は永年無料、国際ブランドはVisaとなる。
暗号資産(BTC・ETH・ASTR)
カード利用代金の引落しを「金融機関」または「暗号資産取引所(bitbank)」から毎月選択できるほか、カード利用に応じた還元(還元率0.5%)や、新規のカード入会特典(2,000円相当)に暗号資産を活用する。また、付与される暗号資産はビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)・アスター(ASTR)の3種類から選択できる。暗号資産での還元を、複数銘柄から選択できる日本初の取り組みとなる。
○発行記念キャンペーン
カードの発行と利用で、最大4,000円相当の暗号資産(新規入会特典2,000円相当を含む)をプレゼントする。詳細はキャンペーンページで確認できる。
EPOS CRYPTOカード for bitbank
○bitbankと連携したクレカが誕生
同カードは、月々の利用額の引落しに加え、ポイントも暗号資産(＝CRYPTO ASSET)で還元される 、暗号資産取引所「bitbank」と連携した日本初のクレジットカードである。年会費は永年無料、国際ブランドはVisaとなる。
カード利用代金の引落しを「金融機関」または「暗号資産取引所(bitbank)」から毎月選択できるほか、カード利用に応じた還元(還元率0.5%)や、新規のカード入会特典(2,000円相当)に暗号資産を活用する。また、付与される暗号資産はビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)・アスター(ASTR)の3種類から選択できる。暗号資産での還元を、複数銘柄から選択できる日本初の取り組みとなる。
○発行記念キャンペーン
カードの発行と利用で、最大4,000円相当の暗号資産(新規入会特典2,000円相当を含む)をプレゼントする。詳細はキャンペーンページで確認できる。