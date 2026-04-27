フードコートでおなじみ「ポッポ」の冷凍食品が大ヒット 販売数量1位は“代名詞”の人気商品
イトーヨーカ堂が、今月6日より販売を開始した「ポッポの冷凍食品」シリーズが、発売から20日間でシリーズ累計30万食を突破した。
【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り
同シリーズは、当初計画を約200％上回る販売実績となっており、想定を大きく超える反響に。ユーザーからは、「昔よく食べていたポッポの味を自宅で楽しめてうれしい」「手ごろな価格でボリュームもあり助かる」などの声が寄せられており、長年親しまれてきたポッポならではの親しみやすさが、現在のライフスタイルに合った冷凍食品として支持されている。
ポッポは約50年にわたり、軽食を中心に、手軽でおいしい商品を通じてユーザーの日常に寄り添ってきたブランド。名前は、イトーヨーカ堂のシンボルマークである「ハト」に由来しており、鳩の鳴き声（ポッポ）と、ハトのマークを親しみやすく表現したものとなっている。その世界観を冷凍食品として再構築することで、店舗での思い出を持っている人はもちろん、初めてポッポに触れる人にも、日々の食卓の中で気軽に楽しまれる存在を目指している。
■販売数量ランキング（価格は全て税込）
第1位：『ポッポのたこ焼き』538円
SNS上でも「ポッポの代名詞」と称される人気商品。この価格で25個入の大容量が支持を集める。
第2位：『ポッポのももからあげ』754円
品質と価格のバランスへの評価が高く、幅広い世代から支持される。
第3位：『ポッポのポテト』646円
「ポッポのメガポテト」をイメージした大容量。「これが食べたかった」の声が多数。
【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り
同シリーズは、当初計画を約200％上回る販売実績となっており、想定を大きく超える反響に。ユーザーからは、「昔よく食べていたポッポの味を自宅で楽しめてうれしい」「手ごろな価格でボリュームもあり助かる」などの声が寄せられており、長年親しまれてきたポッポならではの親しみやすさが、現在のライフスタイルに合った冷凍食品として支持されている。
■販売数量ランキング（価格は全て税込）
第1位：『ポッポのたこ焼き』538円
SNS上でも「ポッポの代名詞」と称される人気商品。この価格で25個入の大容量が支持を集める。
第2位：『ポッポのももからあげ』754円
品質と価格のバランスへの評価が高く、幅広い世代から支持される。
第3位：『ポッポのポテト』646円
「ポッポのメガポテト」をイメージした大容量。「これが食べたかった」の声が多数。