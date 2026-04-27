パルマ<3461.T>が後場急伸している。午後２時ごろ、郵便局施設を活用したセルフストレージ事業の展開について、日本郵政<6178.T>グループの日本郵便と合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



パルマは２０１８年に日本郵政キャピタルと資本提携し、郵便局施設内の遊休スペースをセルフストレージとして再活用する取り組みを推進しており、今回の取り組みはその連携を深化させるもの。今回の合意によりパルマは、セルフストレージ施設の開業支援や賃料債務保証サービス、収納代行および運営支援（ＢＰＯ）を一体的に提供するとしており、これにより日本郵便のセルフストレージ事業の安定運営と収益最大化に貢献するとしており、その具体的な取り組みとして、白岡郵便局（埼玉県白岡市）及び長者原郵便局（福岡県粕屋町）におけるセルフストレージ施設の新規出店の開業・運営支援を行うことで日本郵便と合意した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS