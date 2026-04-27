ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、サクサク食感も楽しめる「雪見だいふく チョコサクサク」を5月11日から発売する。もちもち食感が特長の雪見だいふくに、なんとサクサク食感のチョコレートパフを混ぜ込み、「もちもち」と「サクサク」の2つの食感を楽しめる仕立てにした。実はこのチョコレートパフ、夏に人気の「スイカバー」に使用しているチョコ種なんだという。もちもち食感の雪見だいふくにサクサクのチョコ種を混ぜるとどんな食感が生まれるのか。ぜひ試してみてほしい考え。

商品特長は、食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒すだいふくアイス。バニラアイスの中に、チョコレートパフを混ぜ込んだ。チョコレートパフはアイスの中でもサクサク食感で、おもちの「もちもち」とチョコレートパフの「サクサク」の2つの食感を楽しむことができる。春夏に美味しく食べられるように、バニラアイスはさっぱり仕上げチョコレートパフとバランスの良い味わいにしている。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］5月11日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp