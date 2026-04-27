マセラティ111周年記念のグレカーレ限定車

マセラティ・ジャパンは4月24日、ミッドサイズSUVの『グレカーレ・モデナ』をベースとした日本限定の特別仕様車『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』を発売した。

【画像】『ネロ・インフィニート』ほか、マセラティ・グレカーレの特別仕様車たち 全20枚

この特別仕様車は、マセラティ創業111周年を記念し、日本市場向けにわずか13台のみが導入される、稀少な限定モデルとなる。



限定車『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』。 マセラティ

車名の『ネロ・インフィニート（Nero Infinito）』とは、イタリア語で『どこまでも続く黒』を意味しており、その名の通り全身を漆黒で統一した内外装が最大の特徴となっている。

『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』は右ハンドル仕様のみの設定で、価格は1235万円となっている。

漆黒で統一された内外装

限定モデル『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』のエクステリアには、メタリックペイントの『ネロ・テンペスタ』とグロッシー・ブラックの『20インチ・エテレ・スタッガード・ホイール』が採用されている。

また、『Maserati』と『Grecale』のリアバッジもブラックで統一され、精悍な印象を強調している。



限定車『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』。 マセラティ

そのほかこだわりのディテールとして、純正アクセサリーの『セルフレベリング・センターキャップ』がホイールセンターに装着されている。

インテリアは、アニバーサリーイヤーにふさわしい特別感とブランドの歴史を感じさせる空間に仕上げられている。

センターコンソールには、『創業111周年記念専用プレート』も配され、アニバーサリーイヤーの特別感とマセラティの伝統を視覚的にも演出している。

インテリアカラーは外観と呼応する『ネロ（グリージョステッチ）』で統一され、漆黒という普遍的なテーマを通じて『グレカーレ』のダイナミズムとエレガンスを一層際立たせる仕立てとなっている。